Ash Barty remporte la bataille australienne pour atteindre les demi-finales

Le numéro un mondial Ash Barty a surclassé sa compatriote Ajla Tomljanovic 6-1 6-3 pour atteindre les demi-finales de Wimbledon vendredi et a organisé une rencontre avec la championne 2018 Angelique Kerber. Lors du premier quart de finale entièrement australien du Grand Chelem féminin depuis les championnats de Wimbledon en 1980, Barty, 25 ans, a fait une démonstration calme et posée sur le court central.

Tomljanovic avait lutté contre la wildcard britannique Emma Raducanu la nuit précédente pour atteindre son premier quart de finale du Grand Chelem, mais était introuvable dans un premier set unilatéral.

Mais le joueur de 28 ans en a fait plus dans le deuxième match, brisant le service de Barty à deux reprises.

Barty a toujours eu un autre niveau et a mis fin à la résistance de Tomljanovic en un peu plus d’une heure.

« Ajla est une compétitrice incroyable – j’ai beaucoup joué avec elle, je me suis entraîné avec elle, tous les Australiens à la maison sont fiers d’elle et c’était vraiment agréable de partager le terrain avec elle aujourd’hui », a déclaré Barty, tête de série avait atteint les quarts de finale du simple au All England Club pour la première fois, a déclaré sur le terrain.

« C’est un rêve qui devient réalité. Je sais que vous entendez souvent cela, mais c’est mon rêve et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir l’opportunité de vivre ce que j’aime faire cet après-midi. »

Barty n’a pas caché son désir de remporter son premier titre à Wimbledon, 50 ans après qu’Evonne Goolagong, qui a également un héritage indigène australien, ait remporté son premier titre.

Elle porte une élégante tenue de pionnière de la FILA inspirée de celle de Goolagong et son jeu élégant sur tous les terrains n’aurait pas semblé déplacé à aucune époque.

Barty a remporté l’Open de France en 2019, devenant ainsi le premier Australien à le faire depuis Margaret Court en 1973.

Mais malgré avoir remporté le titre féminin de Wimbledon en 2011, elle n’a pas toujours fait de son mieux sur les pelouses de Londres.

Il y a une confiance croissante à propos de Barty cette fois, cependant, bien que le gaucher Kerber, 33 ans, représente un obstacle de taille en demi-finale.

« Le test ultime – Angie a déjà eu du succès ici. J’adore ce match-up. Elle connaît son chemin sur ce terrain et je sais que je dois bien jouer pour me donner une chance dans ce match », a déclaré Barty, qui n’a perdu qu’un seul set jusqu’à présent.

Barty était en régulateur de vitesse dans le premier set alors que sa variété de vrilles et d’angles a bouleversé le numéro 75 mondial.

À son crédit, Tomljanovic a réussi à faire quelques incursions dans le deuxième set, brisant dans le premier match, puis à nouveau pour se retirer de 4-1.

Mais Barty n’était pas d’humeur à faire des heures supplémentaires et a fait le travail de manière efficace sans avoir besoin d’équipement de pointe, servant quelques as alors qu’elle tenait pour la victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici