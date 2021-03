Kokkinakis est classé n ° 243 et prépare un retour après une blessure à l’épaule. Il a battu Roger Federer en qualification à Miami il y a trois ans, et est revenu sur la tournée le mois dernier après avoir été mis à l’écart plus d’un an.

