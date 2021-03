Numéro trois mondial Simona Halep s’est retiré de la WTA et de l’ATP Miami Open samedi en raison d’une blessure à l’épaule droite, renvoyant la Lettonie Anastasija Sevastova en huitièmes de finale. la Fed Cup. « Je suis vraiment désolé de devoir me retirer du simple et du double à l’Open de Miami, mais ma blessure ne me permet pas de jouer ici comme prévu », a déclaré Halep dans un communiqué. «Je suis triste de ne pas pouvoir continuer. Je voulais venir ici pour donner le meilleur de moi-même et jouer de nombreux matchs mais malheureusement je ne peux pas. J’espère que l’année prochaine je serai de retour en bonne santé et en meilleure santé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy