Ash Barty, Aryna Sabalenka Headline Day; Sania Mirza-Rohan Bopanna en action aussi

Barty – qui porte une robe spécialement conçue en hommage à la coquille Saint-Jacques « emblématique » que Cawley portait pour son titre en 1971 – affrontera sa compatriote Ajla Tomljanovic en quart de finale mardi.

« Je suis surexcité. C’est un autre tremplin pour moi. C’est une autre première, je suppose », a déclaré Barty à propos d’avoir atteint les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois.

«Ce sera en quelque sorte une nouvelle situation, un nouveau scénario, que je vais attendre avec impatience.

Tomljanovic en est à son premier quart de finale du Grand Chelem à l’âge de 28 ans et même si elle a regretté la manière dont elle y est arrivée – l’adolescente britannique Emma Raducanu se retire de leur match – elle attend avec impatience mardi.

« Deux Australiens qui s’affrontent en quarts, c’est super », a-t-elle déclaré.

« Je suis ravi de jouer contre Ashleigh et j’espère que ce sera un grand match. »

Jabeur, au contraire, s’est lancée dans la réalisation d’un objectif encore plus grand que son succès galvanisera une multitude de jeunes femmes arabes, en particulier en Afrique du Nord, pour qu’elles se lancent dans le sport.

L’attachante tunisienne de 26 ans – dont la plus grande inspiration n’était pas une joueuse mais le talentueux marocain Hicham Arazi – joue la deuxième tête de série biélorusse, Aryna Sabalenka.

Sabalenka participe à son premier quart de finale du Grand Chelem tandis que pour Jabeur, c’est son deuxième après l’Open d’Australie l’année dernière.

Pendant ce temps, un danger pour les espoirs de titre de Barty et de Jabeur est la vétéran allemande Angelique Kerber. La championne de Wimbledon 2018 a clairement redécouvert son amour du jeu à en juger par sa défaite clinique de l’adolescente américaine Coco Gauff.

L’ancienne numéro un mondiale de 33 ans affrontera Karolina Muchova, qui a battu Barty pour atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie de cette année.

« J’aime vraiment jouer sur gazon », a déclaré Kerber, la seule ancienne championne de Wimbledon restante dans le tirage au sort féminin.

«Je pense que c’est toujours vraiment spécial pour moi. Comme gagner mon tournoi en Allemagne, jouer à nouveau devant la foule, cela me donne une nouvelle énergie pour sortir et profiter de mon tennis.

L’autre quart de finale oppose une autre ancienne numéro un mondiale Karolina Pliskova à la Suisse non tête de série Viktorija Golubic. Pliskova dit qu’elle se sent justifiée d’avoir conservé ses armes et son style de jeu malgré le fait qu’on lui ait dit de changer.

