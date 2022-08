ASFC : un agent sur quatre a été témoin de discrimination par des collègues

OTTAWA –

Un quart des employés de première ligne interrogés à l’agence frontalière du Canada ont déclaré avoir été directement témoins d’un collègue discriminer un voyageur au cours des deux années précédentes.

Parmi ces répondants, 71 % ont suggéré que la discrimination était fondée, en tout ou en partie, sur la race des voyageurs, et un peu plus des trois quarts ont cité leur origine nationale ou ethnique.

Les chiffres sont tirés d’une enquête menée dans le cadre d’une évaluation interne de l’Agence des services frontaliers du Canada qui a examiné la façon dont l’agence traitait les voyageurs, en utilisant une optique de sexe, de race, d’origine ethnique, de religion, d’âge et de handicap mental ou physique, et l’interaction entre ces facteurs.

L’agence a récemment publié sur son site Web les résultats de l’évaluation, qui portait principalement sur les personnes arrivant au Canada par avion.

Dans le cadre de la recherche, 922 agents et surintendants des services frontaliers ont été interrogés du 2 au 22 mars 2020.

Parmi ceux qui ont déclaré avoir vu un collègue faire de la discrimination, un peu plus de deux sur cinq n’ont pas signalé ce qu’ils avaient observé. Certains ont mentionné la peur des représailles ou simplement le sentiment d’être mal à l’aise.

Seize pour cent de ceux qui ont été témoins de discrimination ont rapporté ce qu’ils ont vu. Cependant, certains de ces répondants ont indiqué qu’ils avaient rencontré des difficultés pour le faire ou que leurs rapports n’avaient pas été pris au sérieux ou n’avaient pas été suivis d’effet, indique le rapport d’évaluation.

Les activités de traitement des voyageurs de l’ASFC ne visent pas intentionnellement à cibler des personnes en fonction de perceptions concernant leur race ou leur origine ethnique, indique le rapport. L’agence utilise une combinaison de sources d’information, telles que les tendances mondiales et les rapports, dans le développement de scénarios, qui sont systématiquement examinés pour les droits de l’homme et d’autres considérations.

“Cependant, certaines pratiques peuvent avoir des conséquences imprévues qui se traduisent par une surreprésentation des communautés racialisées dans le contexte de l’application de la loi”, indique le rapport.

Par exemple, lorsque les taux de ciblage sont plus élevés pour certains pays d’origine, il pourrait y avoir des conséquences imprévues pour les voyageurs de groupes raciaux ou ethniques spécifiques lorsque ces groupes représentent une plus grande proportion des voyageurs entrants en provenance de ces pays, ajoute-t-il.

Les examinateurs ont constaté que l’agence ne pouvait effectuer qu’une “analyse très limitée” basée sur l’identité raciale ou ethnique des voyageurs lors de l’utilisation de données opérationnelles.

“Si elle est confrontée à des plaintes du public ou à des allégations de discrimination raciale, l’agence ne peut ni prouver ni réfuter avec ses données si ses politiques ou pratiques sont discriminatoires à l’égard des voyageurs, en raison de la complexité de cette question. Si l’agence tentait ce type d’analyse dans à l’avenir, il devra envisager et développer de nouvelles approches en matière de collecte, de stockage et d’analyse des données.”

Le Manuel de traitement des personnes de l’ASFC fournit au personnel des conseils concernant la sensibilisation à la culture d’un voyageur, l’interdiction du profilage racial et les services fournis aux personnes handicapées.

Une grande majorité des répondants au sondage ont dit qu’ils étaient d’accord ou plutôt d’accord que pour faire leur travail efficacement, ils doivent reconnaître leurs préjugés personnels et implicites.

L’évaluation formule plusieurs recommandations, notamment un appel à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan visant à améliorer la sensibilisation et le signalement des mauvais traitements et de la discrimination des voyageurs dont le personnel des agences frontalières est témoin, sans crainte de représailles.

Dans une réponse jointe au rapport d’évaluation, l’agence frontalière a accepté de concevoir un tel plan et d’établir un calendrier pour mettre en place les changements cette année.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 août 2022.