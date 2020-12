Asda a déclaré qu’elle renforcerait les mesures de sécurité dans ses magasins avant une ruée vers les acheteurs avant Noël.

La chaîne de supermarchés a annoncé qu’elle déploierait une sécurité supplémentaire sur les portes de tous ses 421 grands supermarchés entre le 19 et le 24 décembre.

Il a déclaré que des mesures de sécurité supplémentaires seraient en place pour «protéger les collègues et les clients pendant la période chargée des achats de Noël».

Asda a déclaré qu’il ajouterait du personnel de sécurité supplémentaire aux agents de sécurité d’Asda actuellement en service à l’avant de chacun de ses magasins.

Le détaillant a déclaré que son application de file d’attente virtuelle Qudini est également disponible dans ses magasins.

La technologie de comptage automatique a été installée dans les 100 magasins les plus fréquentés d’Asda pour contrôler l’accès et aider les clients à se distancer socialement, a-t-il ajouté.

Roger Burnley, PDG et président d’Asda, a déclaré: « La saison des fêtes est toujours la période la plus chargée de l’année pour nos magasins, nous avons donc introduit des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger nos collègues et nos clients pendant cette période.

« Ces nouvelles mesures aideront les clients à entrer et à sortir de nos grands magasins rapidement et en toute sécurité et nous sommes convaincus qu’ils continueront à jouer leur rôle en respectant la distance sociale lorsqu’ils font leurs achats. »

La semaine dernière, Asda a annoncé qu’elle n’ouvrirait pas ses magasins le lendemain de Noël.

La société a déclaré que tous les 631 magasins d’Asda fermeraient pendant deux jours pour donner au plus grand nombre d’employés possible la « possibilité de passer ce temps avec leurs proches ».