Asda confirme la fusion de stations-service de 10 milliards de livres sterling; la croissance des prix des magasins atteint un niveau record – business live

L’inflation non alimentaire a atteint 5,8 % en mai, contre 5,5 % en avril et au-dessus de la moyenne sur trois mois de 5,7 %. Dans l’ensemble, les détaillants ont augmenté leurs prix de 9 %, en légère hausse par rapport à 8,8 % en avril, poussant la croissance des prix en magasin à un nouveau sommet.

La directrice générale du BRC, Helen Dickinson, a déclaré que la baisse de l’inflation alimentaire avait été compensée par une augmentation des prix non alimentaires malgré « les consommateurs bénéficiant de fortes remises sur les chaussures ainsi que sur les livres et les divertissements à domicile ».

Bien que la baisse de mai ait été modeste, le BRC a indiqué qu’il indiquait que l’inflation des prix alimentaires avait atteint un sommet et commençait à baisser.

L’inflation des produits frais, qui a explosé après les hausses spectaculaires des prix des saucisses, du lait, du fromage et des œufs, est passée de 17,8 % à 17,2 %

Après plus d’un an de fortes hausses du prix des aliments, le British Retail Consortium (BRC) a déclaré que l’inflation annuelle des aliments s’était atténuée ce mois-ci, passant de 15,7 % à 15,4 %, alors même que la hausse globale des prix en magasin atteignait un nouveau sommet.

Asda a lancé ce qui aurait autrement été une matinée tranquille, avec la confirmation qu’elle achètera la plupart des activités du groupe EG au Royaume-Uni et en Irlande pour 2,3 milliards de livres sterling.

L’accord verra le troisième plus grand épicier britannique acquérir environ 350 sites de stations-service et plus de 1 000 emplacements de restauration à emporter auprès d’EG Group.

Le groupe combiné vaudra environ 10 milliards de livres sterling, les sociétés fusionnées réalisant des revenus totaux d’une valeur de près de 30 milliards de livres sterling.

L’accord – qui devrait être conclu d’ici la fin de l’année – ne devrait pas susciter d’opposition de la part de l’organisme de surveillance des compétitions, étant donné qu’Asda et EG Group appartiennent aux frères Issa – Zuber et Mohsin – et à une société de capital-investissement. TDR Capital.

Pendant ce temps, les détaillants, y compris les supermarchés comme Asda, ont augmenté les prix de 9 % en mai, marquant un record pour la croissance des prix en magasin.

Et ce, malgré une légère baisse de l’inflation des prix alimentaires, le British Retail Consortium (BRC) déclarant que l’inflation annuelle des aliments a baissé ce mois-ci de 15,7% à 15,4%.

Il reste à voir si ces chiffres auront une influence sur les plans du gouvernement pour un plafond volontaire sur les articles essentiels tels que le pain et le lait.

Et il pourrait y avoir encore plus de douleur à venir, de nombreux détaillants se tordant les mains à propos d’une nouvelle série de contrôles aux frontières post-Brexit, ce qui pourrait inverser la légère baisse de l’inflation des prix alimentaires.

Comme l’a averti la directrice générale du BRC, Helen Dickinson :

Bien qu’il y ait des raisons de croire que l’inflation alimentaire pourrait atteindre un pic, il est essentiel que le gouvernement n’entrave pas ces progrès précoces en imposant davantage de coûts aux détaillants et en faisant encore augmenter le coût des marchandises.

