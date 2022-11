Asda a interdit à mon fils Bon Samaritain de se mettre à l’abri alors qu’il vendait des coquelicots du jour du Souvenir pendant une averse

Un responsable de JOBSWORTH Asda a été qualifié de “dégoûtant” après qu’un écolier s’est vu refuser un abri contre la pluie alors qu’il collectait pour le Poppy Appeal.

James Fitzgerald, 15 ans, a déclaré qu’il était “choqué” après avoir été laissé dehors sous l’averse par le directeur insensible du supermarché.

Le jeune de 15 ans a déclaré qu’on lui avait refusé la couverture alors qu’il participait à une collecte de fonds avec des membres des cadets de l’air de Coventry le 5 novembre.

Après que le ciel se soit ouvert alors que les jeunes bons samaritains se trouvaient devant un supermarché Asda à Radford, Nottingham, ils ont demandé s’ils pouvaient attendre la tempête à l’intérieur.

Mais James a dit qu’il était stupéfait d’être ensuite refoulé et laissé sous la pluie dans son uniforme complet de cadet.

En plus de laisser les jeunes sous l’averse, le manager a ajouté qu’ils n’avaient pas non plus les papiers nécessaires pour rester sur la propriété Asda.

James a déclaré à CoventryLive: “J’étais très choqué, mais en même temps, je devais l’accepter.

“Il était assez évident que nous étions là pour collecter pour la Royal British Legion et que nous ne mentions pas.

“Je n’avais pas de boîte de collecte à l’époque, mais j’étais en uniforme et ce n’était en aucun cas dissimulé.

“J’ai raconté à l’un des plus hauts gradés ce qui s’était passé et il a dit que c’était ‘choquant’.

« Des organisations comme la Royal British Legion sont très importantes.

“Non seulement aux enfants impliqués, mais aussi pour aider à faire connaître l’histoire des forces armées et, espérons-le, à leur construire un avenir stable.

“Ils sont tous très importants, tous.”

La mère de James, Marianne, 49 ans, a ajouté qu’elle était furieuse de la réponse froide du manager.

Elle a déclaré: “Je pense que c’est dégoûtant. Ces enfants sont restés dehors pendant six heures sans interruption.

“Ils sont allés se réfugier, c’est tout. Ça m’a mis tellement en colère quand je l’ai découvert.

“Je pense qu’ils auraient dû faire preuve de respect et de compassion. Cette réponse n’était pas bonne – très décevante.”

Heureusement, les jeunes cadets de l’air ont ensuite été sauvés de la tempête par une entreprise locale qui a offert d’héberger les enfants et leur a donné de la nourriture gratuite.

Marianne a déclaré que malgré les meilleurs efforts du directeur d’Asda, les enfants avaient quand même passé une “merveilleuse journée” et prévoyaient maintenant une autre ronde de collecte de fonds.

Un porte-parole d’Asda a déclaré: “Asda est fière de soutenir le Poppy Appeal dans nos magasins à travers le Royaume-Uni et a accueilli des volontaires de la Royal British Legion dans nos magasins tout au long de Remembrance.

“Comme toutes les entreprises, Asda exige que les collectionneurs soient en mesure de fournir les documents et autorisations corrects et malheureusement, le jeune homme n’a pas été en mesure de fournir ces documents.”