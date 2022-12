Ascot ou Doncaster sur les cartes pour Ga Law alors que Jamie Snowden prépare le vainqueur de la Paddy Power Gold Cup à monter en puissance | Nouvelles de la course

L’entraîneur Jamie Snowden a hâte de voir ce que Ga Law, vainqueur de la Paddy Power Gold Cup, peut faire au cours d’un voyage plus long alors qu’il fait des plans pour la nouvelle année.

Le jeune homme de six ans aux courses légères a rebondi avec style après une blessure au tendon qui l’avait éloigné de la piste pendant 603 jours.

Il est réapparu dans le Old Roan Chase à Aintree en octobre, terminant troisième derrière Riders Onthe Storm.

Pourtant, avec la rouille éliminée, il a produit un succès accrocheur sous Jonathan Burke, bloquant French Dynamite après le dernier pour prendre le précieux handicap de deux milles et demi à Cheltenham.

Après avoir porté son total à quatre victoires en sept départs de poursuite, son entraîneur de Lambourn pense qu’il ira mieux plus loin.

“Ga Law s’est très bien sorti de cette course”, a déclaré Snowden. “Évidemment, nous l’avons couru deux fois dans un laps de temps assez court à la suite d’une longue mise à pied, mais nous avons toujours été conscients de ne même pas penser à l’inscrire pour la Gold Cup de décembre. Nous avons pensé que nous laisserions cela de côté. et reviens en janvier.”

Le fils de Sinndar, propriété de Footie Partnership, regardera soit le bet365 Handicap Chase à Ascot sur la même carte que le Clarence House Chase, soit optera pour un voyage à Doncaster.

Image:

Johnny Burke soulève la Paddy Power Gold Cup après avoir gagné sur Ga Law à Cheltenham





“Nous avons plusieurs options, mais je pense que nous nous penchons soit sur le handicap de deux milles cinq stades à Ascot le 21 janvier, soit sur le Sky Bet Chase une semaine plus tard”, a déclaré Snowden. “Nous tenons également à l’intensifier en voyage, donc soit le deux-cinq à Ascot ou le deux-sept à Doncaster sera la prochaine cible pour lui.”

Ga Law a toujours fait preuve de beaucoup de talent. Il a décroché la poursuite des novices “ Rising Stars ” de deuxième année à Wincanton en 2020, mais après sa victoire à la Paddy Power Gold Cup, qui a porté ses revenus de carrière à plus de 140000 £, Snowden pense qu’il pourrait y avoir un autre bon prix dans son avenir.

Il a ajouté: “Sa première sortie en compagnie de novices a eu lieu dans le Old Roan à Aintree, mais il s’agissait évidemment d’une course de petits coureurs. Le Paddy Power a probablement été un peu un choc culturel pour commencer, mais sa classe l’a vraiment tiré à travers et il a gagné en s’en allant à la fin.

“C’était une performance décente et, espérons-le, sur laquelle il ne pourra que s’appuyer.

“Il n’est encore qu’un cheval jeune et inexpérimenté. C’était sa première course dans un grand handicap et je pense qu’il peut s’améliorer là-dessus. Si l’étape du voyage apporte également un peu plus d’amélioration, j’espère qu’il y aura une autre belle handicap en lui.”