Ascot November Racing Weekend: Adrian Heskin décroche un doublé tandis que Your Darling livre avec style pour Ben Pauling | Nouvelles de la course

Le jockey Adrian Heskin a décroché un doublé rapide lors d’une première journée dramatique du week-end de course de novembre à Ascot.

Roche du tonnerre a produit une belle série de sauts pour en faire deux sur deux au-dessus des clôtures pour l’entraîneur Olly Murphy dans le Racing Welfare Novices’ Limited Handicap Chase.

Harry Cobden avait tenté de faire tout dans le concours de quatre coureurs sur Solo, avec Heskin toujours sur ses talons.

Garry Clermont de Jonjo O’Neill a sauté lentement et avait à peu près récupéré sa position en troisième avant de chuter à l’avant-dernier.

C’est ici que Thunder Rock a affirmé sa domination, se rapprochant et dépassant facilement Solo en courant vers la clôture finale, s’éloignant finalement bien pour gagner par huit longueurs et demie.

Heskin a déclaré à Sky Sports Racing: “Idéalement, il aime être joué tard mais je pensais qu’Harry [Cobden, on Solo] était après un billet de faveur, nous avons donc dû souffrir et le faire de cette façon.

“Il lui restait beaucoup de choses à la fin. C’est un type sympa. Nous devrons peut-être quitter l’entreprise handicap après cela.”

Adrian Heskin et Thunder Rock quittent le terrain pour gagner à Ascot





Heskin était de retour dans l’enceinte du vainqueur lors de la toute prochaine course alors que Nicky Henderson s’entraînait Heure perse a profité d’une chute de dernier vol du leader incontesté Master Chewy pour marquer sur les débuts des règles dans le Obstacle d’introduction à Troy Asset Management.

“Je suis ravi de ce cheval”, a déclaré Heskin. “Beaucoup de choses ont mal tourné pour lui en cours de route: il était vif et brut et n’accordait pas beaucoup de respect à ses obstacles.

“Il avait l’air d’un heureux vainqueur, mais je me rapprochais du dernier et je pensais que si je faisais un bon saut, j’y arriverais.

“Nous avons eu de la chance de notre côté et c’est super d’avoir la tête devant.”

Sam Twiston-Davies subit une chute dramatique de Master Chewy à Ascot. Le cheval et le cavalier étaient bien debout.





Le gagnant le plus facile de la journée est venu dans le Poursuite avec handicap du Royal Ascot Racing Club comme Ben Pauling Ta chérie rentré à la maison pour gagner atténué par Kielan Woods.

Sautant toujours intelligemment devant, Woods a sprinté loin de ses rivaux en rentrant chez lui, ouvrant une énorme avance sur les clôtures finales.

À la fin, Woods a pu traverser la ligne alors que Revels Hill et Flegmatik se sont battus derrière pour l’argent de la place.

Le jockey Kielan Woods a déclaré que la victoire de Your Darling à Ascot était l’une des meilleures courses qu’il ait eues, tandis que l’entraîneur Ben Pauling était soulagé de voir enfin son cheval réaliser son potentiel.



Le week-end de course de novembre a démarré de façon spectaculaire alors que Crambo réussi un triplé dans le Panneaux en bois et bois ‘National Hunt’ Maiden Hurdle.

Tom Cannon (sur Forest Jump) et Paul Henderson (Kylenoe Dancer) ont été renversés de leurs manèges, tandis que Jonjo O’Neill Jr a également été laissé au sol alors que le deuxième favori Broughshane s’est épuisé.

Cela a laissé le peloton restant devoir naviguer avec trois chevaux en liberté, Connor Brace donnant au vainqueur formé par Fergal O’Brien une promenade patiente par l’arrière.

Le leader de longue date Awaythelad n’a eu aucune réponse au tour de pied de Crambo et a perdu la deuxième place au profit du retardataire Hands Off.

Le hongre de cinq ans est maintenant trois invaincu après avoir pris deux pare-chocs Huntingdon la saison dernière.

de Gary Moore Larry est revenu à la victoire sur sa piste préférée lors de sa réapparition saisonnière dans le Chase Handicap Pas Oublié.

Vu pour la dernière fois en train de ne pas terminer au Festival de Cheltenham, le sympathique garçon de neuf ans a sauté devant sous Jamie Moore pour battre Smarty Wild et Bobhopeornohope.

Monviel était un gagnant intelligent du Garden For All Seasons Handicap Obstacle pour Philip Hobbs et Tom O’Brien, se moquant de sa marque de 120 pour marquer par huit longueurs et demie de Shanroe.

Le final, le In The Paddock Ownership Day Series Novices’ Handicap Hurdle a suivi le chemin du favori 15/8 Le questionneur pour Oliver Greenall et Josh Guerriero, avec le jockey Henry Brooke gagnant avec sa seule course de la journée.