Ascot Coral Hurdle: Nicky Henderson marchera sur la piste samedi matin avant de décider si Constitution Hill court | Nouvelles de la course

La réapparition tant attendue de Constitution Hill dans le Coral Hurdle à Ascot repose sur une marche tardive de l’entraîneur Nicky Henderson samedi matin.

Le vainqueur du Supreme Novices ‘Hurdle devrait affronter quatre rivaux dans ce qui serait sa première étape sur la route d’un tir au Champion Hurdle au Cheltenham Festival en mars.

Henderson a observé nerveusement le terrain à Ascot changer radicalement cette semaine, avec de fortes pluies mardi et mercredi apportant une certaine facilité bien méritée.

Cependant, les conditions sèches lors de la journée d’ouverture du week-end de course de novembre vendredi ont vu le sol passer de bon à mou, bon par endroits, sans qu’aucune autre pluie ne soit prévue avant l’action de samedi.

“Le terrain a été bizarre toute la semaine”, a déclaré Henderson à Sky Sports Racing. “Chris [Stickels, Ascot clerk of the course] nous a prévenus mardi lorsqu’il est allé bien, bon à ferme par endroits et nous a donné une nuit blanche, pensant qu’il n’y avait aucun moyen qu’il coure là-dessus.

“Puis la pluie est arrivée et c’est devenu bon à doux, doux par endroits et nous avons pensé : ‘Génial’.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jockey Nico de Boinville souhaite que le soleil s’éloigne à Ascot avec un sol asséchant qui préoccupe l’équipe de Constitution Hill avant le Coral Hurdle de samedi, en direct sur Sky Sports Racing.



“La pluie traverse le sol si vite, c’est bizarre.

“Nous devons surveiller ce soir et voir ce que le matin apporte. C’était un beau terrain aujourd’hui et si c’était comme ça demain, alors pas de souci.

“Ce sont des chevaux sérieux qui font leurs premières courses de l’année et nous devons nous assurer que c’est sûr pour eux. C’est tout ce qui compte. Nous devons faire ce qui est bon pour le cheval à long terme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur Olly Murphy dit qu’il ne sera pas effrayé par la perspective d’affronter la superstar Constitution Hill lors du Coral Hurdle de samedi à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing.



“Quand vous avez des chevaux aussi bons que celui-ci, ce serait fou de commencer à prendre des risques. Je sais que ce serait décevant pour tout le monde.

“Nous ferons un tour dans la matinée. Aucun risque ne sera pris.”

Le coureur de Constitution Hill, Nico de Boinville, était également préoccupé par le séchage du terrain lors de son discours avant la course de vendredi.

“Le soleil est levé et je pourrais probablement faire en sorte qu’il s’obscurcisse”, a-t-il déclaré.

“Cela semble être le point de départ idéal pour lui, c’est une belle course et il y a un bon rythme là-dedans, alors je croise les doigts.

“Des chevaux comme celui-ci ne viennent pas tous les jours, alors j’essaie d’en profiter le plus possible et d’en tirer le meilleur parti.”