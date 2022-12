Ascot Christmas Racing Weekend: la carte de vendredi abandonnée en raison d’une piste gelée alors que la journée Long Walk reste incertaine | Nouvelles de la course

Ascot a abandonné tôt le jour de l’ouverture de son week-end de course de Noël à Howden en raison d’une piste gelée, la carte Long Walk de samedi faisant l’objet d’une inspection plus approfondie.

Avec des températures plus basses que prévu mercredi après-midi, le directeur de course Chris Stickels a proposé une inspection de la piste, qui devait avoir lieu jeudi matin.

Il a trouvé la piste encore gelée par endroits avec une prévision de températures inférieures à -3 ° C dans la nuit de mercredi, ce qui signifie “aucune perspective d’amélioration suffisante” avant la course de vendredi.

Dans un communiqué, Ascot a tweeté: “La course à Ascot vendredi a été abandonnée.

“Aujourd’hui et hier ont été beaucoup plus froids que prévu, ce qui signifie que la piste est encore gelée par endroits et qu’il n’y a aucune perspective d’amélioration avant vendredi.

“Il a été décidé d’annuler plus tôt, plutôt que de faire avancer l’inspection prévue demain, afin que les participants et ceux qui prévoient d’y assister aient toute la clarté.

“A ce stade, nous prévoyons d’inspecter la carte de samedi à 8h le vendredi matin.”

L’équipe de Haydock a déjà convoqué une inspection pour 8 heures du matin jeudi avant son match de samedi, les perspectives semblant sombres, tandis que la rencontre irlandaise à Naas jeudi a été annulée après une vérification mercredi matin.

Ffos Las doit inspecter sa piste tôt jeudi avant la course du même jour, tandis que la réunion de vendredi d’Uttoxeter est également soumise à une inspection de la piste jeudi.