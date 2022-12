Ascot Christmas Racing Weekend: Chris Stickels dit que la carte du vendredi est “hautement improbable” en raison du sol gelé | Nouvelles de la course

Le directeur de course d’Ascot, Chris Stickels, estime que la réunion de vendredi est “très peu probable” après avoir appelé une inspection pour 8 heures du matin jeudi.

La piste de Berkshire doit accueillir un match de deux jours de grande classe, avec deux prix de deuxième année à gagner vendredi dans le Porsche Kennel Gate Novices’ Hurdle et le Howden Noel Novices’ Chase.

Cependant, avec des températures encore bien en dessous de zéro mercredi matin et peu de perspectives d’amélioration significative, Stickels n’est pas optimiste.

Il a déclaré: “Pour le moment, nous sommes à moins 2,5 ° C. Il baisse souvent à cette heure de la journée et il fait aussi froid qu’il l’a fait pendant la nuit. Il fait un peu plus froid que prévu et nous sommes toujours gelés par endroits. .

« Je ne pense pas que les températures que nous prévoyons soient vraiment suffisantes. Nous allons avoir besoin de températures plus élevées que celles prévues pour que la course se déroule.

“Nous avons des zones gelées sous les couvertures et des zones gelées à d’autres endroits et nous avons encore une fine couche de neige sur la piste.

“Je pense que vendredi est hautement improbable.”

L’événement phare de samedi est le Howden Long Walk Hurdle de première année, mais Stickels ne regarde pas au-delà de la carte de vendredi à ce stade.

Il a ajouté: “Nous réfléchirons à ce que nous allons faire à propos de samedi en temps voulu. Il n’a jamais été prévu que vendredi soir soit aussi froid, mais je ne sais pas si cela est en train de changer. Je me concentre sur vendredi à la minute et pas samedi.”

La prochaine réunion prévue de National Hunt en Grande-Bretagne aura lieu jeudi à Ffos Las et les responsables ont annoncé une inspection préventive à 7h30.

L’équipe de Haydock a déjà convoqué une inspection pour 8 heures du matin jeudi avant son match de samedi, les perspectives semblant sombres, tandis que la rencontre irlandaise à Naas jeudi a été annulée après une vérification mercredi matin.

Même la réunion tous temps de Lingfield mercredi a fait l’objet d’une inspection préventive à 7 h 30, mais a reçu le feu vert.