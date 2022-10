Ascot Champions Day: Maljoom toujours en lice pour QEII alors que William Haggas cherche le successeur de Baaeed | Nouvelles de la course

Maljoom “a besoin que tout soit en sa faveur” pour faire partie de la composition des Queen Elizabeth II Stakes à Ascot.

L’entraîneur William Haggas a remporté le concours du groupe un avec Baaeed il y a 12 mois, mais avec sa superstar invaincue prête à se retirer dans les Champion Stakes qui font la une de la carte Qipco British Champions Day, il y a une ouverture pour un membre de l’équipe de Somerville Lodge dans le événement d’un mile qui a lieu 40 minutes plus tôt.

Maljoom semble être le candidat idéal pour occuper cette place après avoir remporté ses trois premiers départs et également remporté les honneurs de la Classique lors du débarquement des 2000 Guinées allemandes.

Son record invaincu a pris fin lorsqu’il était quatrième des St James’s Palace Stakes à Royal Ascot, mais il a été un perdant malchanceux à cette occasion lorsque le jockey Cieren Fallon a été retenu par des problèmes de circulation au cours d’une course désordonnée.

Cependant, il a raté un engagement prévu dans le Prix Jacques le Marois à Deauville en raison d’une portée sale et le QEII serait sa première course depuis Royal Ascot s’il faisait les stands de départ samedi semaine.

“Il va bien, il doit travailler cette semaine et nous espérons l’amener au QEII, mais nous ne sommes pas encore sûrs”, a déclaré Haggas. “Il a besoin de tout pour aller en sa faveur, mais pour le moment, touchez du bois, il est bon. Il va rester à l’entraînement, tout à fait.”

Un autre membre de l’équipe Haggas qui pourrait apparaître lors de la Journée des champions britanniques est l’héroïne du Prix de Royallieu Mer La Rosaqui a la possibilité de revenir en voyage pour les Qipco British Champions Fillies’ And Mares’ Stakes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jockey Tom Marquand a vécu une autre journée mémorable sur la pouliche vedette Sea La Rosa en remportant le Groupe Un Prix de Royallieu à ParisLongchamp



La fille de Sea The Stars a réussi un triplé à ParisLongchamp et Haggas déclare qu’elle n’a fait que s’améliorer toute la saison.

Il a ajouté: “Pour le moment, nous regardons les pouliches et les juments à Ascot mais nous verrons, nous la mettons dans un groupe un au Japon, mais toutes les options sont ouvertes pour le moment et nous verrons comment elle est . Elle a été remarquable cette année, elle s’est améliorée et améliorée et améliorée. Elle a été formidable.”

Haggas a également fourni une mise à jour sur Alenquerle vainqueur de la Tattersalls Gold Cup n’ayant pu terminer que neuvième du Prix de l’Arc de Triomphe.

Il a déclaré: “Il était un peu trop enthousiaste avec les œillères et n’a pas fini, ce qui est dommage. Je ne sais pas ce que nous allons faire de lui maintenant, nous verrons juste.”