Ascendant LPGA : Hyo Joo Kim conserve la tête alors que Lexi Thompson avance | Actualités golfiques

Hyo Joo Kim mène l’Ascendant LPGA au Texas

Hyo Joo Kim a protégé son avance avec un score de trois sous 68 au deuxième tour de The Ascendant LPGA, vendredi à The Colony, Texas.

La Sud-Coréenne, classée numéro 7 mondiale, est passée à 10-under 132 après deux tours et entamera le week-end avec deux coups d’avance sur la Paraguayenne Sofia Garcia, qui a suivi le rythme avec un 68 vendredi.

L’Américaine Lexi Thompson s’est retrouvée à égalité au troisième rang à six sous avec la Française Céline Boutier.

Thompson a tiré le tour le plus bas de la journée, un 65, pour atteindre six sous tandis que Boutier a signé pour un 67.

Kim a ouvert sa ronde au Old American Golf Club sur les neuf derniers avec une série de sept pars.

Elle a finalement brisé cela en réussissant des birdies aux numéros 17, 18 et un avant d’ajouter un birdie et un bogey pour le reste du parcours.

« Mes tirs étaient meilleurs qu’hier mais malheureusement le score n’était pas aussi bon qu’hier », a déclaré Kim. « Mais j’ai touché le green beaucoup plus, donc j’en suis satisfait.

« Il y a eu quelques ratés ici et là au milieu du tour, donc après avoir mangé, je vais m’entraîner et travailler dessus. »

Kim, 28 ans, compte cinq victoires sur le circuit de la LPGA mais cherche sa première depuis avril 2022.

« J’ai été au sommet du classement à quelques reprises cette saison, mais les matchs du week-end n’ont pas été aussi bons », a déclaré Kim.

« Cette semaine, j’espère me concentrer davantage sur mon jeu et jouer aussi bien que le premier jour et aujourd’hui et terminer en force. »

Garcia, 25 ans, est une recrue du circuit qui n’a réalisé que trois des 12 cuts cette saison et n’a pas terminé mieux qu’à égalité au 31e rang. Après son 66e tour d’ouverture, elle est restée stable vendredi avec quatre birdies et un seul bogey. .

« J’ai eu quelques jetons », a déclaré Garcia.

« Il y a eu quelques trous où je n’étais pas là où j’étais censé être. J’ai eu un jeu court et solide et cela m’a fait rester patient et j’ai également pu profiter des bons tirs. »

Thompson, quant à elle, se bat pour sa première victoire sur la LPGA depuis 2019.

En commençant sur les neuf derniers, Thompson a pris en sandwich quatre birdies autour d’un seul bogey.

Elle a ajouté trois birdies sur les neuf premiers, dont consécutifs aux numéros sept et huit.

Thompson est passée à six sous la normale pour la ronde et le tournoi lorsqu’elle a réussi un birdie au huitième par quatre.

« J’ai réussi beaucoup de bons jetons, j’ai réussi beaucoup de bons putts et beaucoup de bons coups de golf », a déclaré Thompson. « Je me suis vraiment engagé à faire beaucoup de choses là-bas.

« C’est vraiment tout ce sur quoi j’ai essayé de m’appuyer. »

L’Irlandaise Leona Maguire (67 vendredi), Maria Torres de la République dominicaine (68), l’Espagnole Azahara Munoz (71) et l’Américaine Marina Alex (70) sont à égalité au cinquième rang avec cinq sous.

Parmi ceux qui n’ont pas réussi à atteindre la normale à deux, il y avait les gagnantes de la tournée Alexa Pano, l’Anglaise Bronte Law et la Sud-Africaine Paula Reto, toutes à trois.

