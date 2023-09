ASAP Rocky récompensé par le prix Virgil Abloh

ASAP Rocky a été honoré par Harlem Fashion Row lors de la cérémonie annuelle des Fashion Show & Style Awards avec le prix Virgil Abloh.

Lors des Fashion Show & Style Awards de cette année, A$AP Rocky a reçu le Virgil Abloh Award. Le quartier de la mode de Harlem a organisé l’événement annuel hier soir et Rocky était présent pour accepter le prix spécial. Anish Melanie, PDG de LVMH, et Gena Smith, directrice des ressources humaines pour l’Amérique du Nord, ont remis le prix. Selon Complexe, une fois sur scène, il a révélé qu’il n’avait rien écrit pour l’occasion et qu’il voulait « venir avec le cœur ». Virgil est un élément très important dans l’histoire de Rocky et de l’ensemble de A$AP Mob.

Rocky a raconté une histoire lors de son discours de remerciement qui a souligné à quel point Virgil était en phase avec la culture et savait toujours quelle était la prochaine étape.

« Pour vous tous qui ne le savez pas, Virgil nous a découverts dès que possible en tant que groupe d’enfants avant que j’obtienne mon contrat d’enregistrement ou quoi que ce soit », a déclaré Rocky aux participants à l’Apollo, selon Images partagées par TMZ. « Nous étions au centre-ville de SoHo, juste pour nous rafraîchir et nous n’étions pas assez vieux pour entrer dans ce club. » Rocky a rappelé. « Virgil nous a regardé et à notre insu – et nous ne savons pas s’il savait qui il était – il nous a dit: ‘Attendez, vous êtes tous ces enfants de Harlem, les plus branchés' », a déclaré Rocky. «Et nous nous disions : ‘Attends.’ Virgil sait qui nous sommes, le monde de la mode nous connaît ?’

Rocky a révélé que ce n’est qu’un an plus tard qu’il est « devenu A$AP Rocky », soulignant l’œil de Virgil pour le talent et la mode. C’est la deuxième année que le prix Virgil Abloh est décerné, Issa Rae étant le premier lauréat. Le prix portant le nom de Virgil est destiné à célébrer « des personnes partageant les mêmes idées et qui incarnent l’esprit, le génie et la vision de Virgil, à travers des contributions inestimables à la culture, à la communauté et à l’innovation ».

La mort soudaine de Virgil a laissé un impact sur la musique, la mode et la culture, car il n’y avait personne d’autre comme lui. Un apprenti de Kanye West qui a utilisé ce temps et son diplôme d’ingénieur pour repenser notre façon de voir les choses.