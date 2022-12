ASAP Rocky parle de sa nouvelle vie de père

ASAP Rocky adore son nouveau rôle de père.

Dans une nouvelle interview avec Complexe, Rocky a parlé de sa vie de père tout en parlant de son nouveau single “Sh *** in ‘Me” et de son prochain album. Malgré sa concentration actuelle sur la sortie de musique, il insiste sur le fait qu’il fonde tout dans sa vie, actuellement, sur à quel point il aime la paternité.

“Je l’aime. Tout est juste basé sur mon nouvel amour pour être un père et un homme de famille », a déclaré ASAP Rock à la publication. « Il est allumé en ce moment. Je ne peux même pas le décrire. Yo, tu vois ce sourire !

Il a poursuivi en expliquant comment être un père influence son travail, affirmant que son fils lui donne plus de temps pour se concentrer sur les projets qui le passionnent réellement.

“C’est beau. Honnêtement, je pense que la paternité me donne plus de temps pour faire exactement ce que je veux », a déclaré Rocky. « Je n’ai pas le temps pour tout ce qui n’est pas prioritaire. Cela vous aide à prioriser, honnêtement. Je l’aime. Tout est basé sur mon nouvel amour pour être un père et un père de famille. Il est allumé en ce moment. Je ne peux même pas le décrire. Yo, tu vois ce sourire ! Je suis tout sourire en ce moment, mec.

Et pour ceux qui veulent plus d’informations sur le petit d’ASAP Rocky avec Rihanna, le rappeur affirme que le couple partagera le plus tôt possible.

“Non, ça arrive bientôt”, a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé de partager davantage sa vie de famille.

Rih a récemment commenté l’idée de partager davantage sur son fils avec le monde tout en faisant la presse pour son dernier défilé de mode Savage X Fenty. Mais, alors que Rocky dit que la suite arrive bientôt, sa fille semble aimer la perspective de garder les choses au plus bas.

“Mais je suppose… il y a une certaine liberté qui vient avec, un peu comme le fait de le faire savoir”, a déclaré Rihanna. sur le tapis rouge. «Le défi est que nous voulons faire des conneries régulières avec notre bébé. Nous voulons aller au parc. Nous voulons aller partout et faire des promenades et des choses que nous voulons faire en tant que parents avec lui. Mais comme nous n’avons pas encore pris le temps de le partager avec le monde, nous devons naviguer extrêmement, extrêmement prudemment en ce moment.