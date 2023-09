ASAP Rocky et son avocat poursuivis par ASAP Relli pour diffamation

ASAP Relli a poursuivi ASAP Rocky et son avocat pour diffamation concernant la fusillade présumée de 2021 impliquant les anciens membres du groupe.

Terell Ephron, mieux connu sous le nom d’ASAP Relli, a intenté une action en justice contre Rocky et son avocat pour diffamation. Cela survient près de deux ans après qu’ASAP Rocky ait été accusé d’avoir tiré sur Relli après une vive dispute à Los Angeles. Relli allègue que Rocky et son avocat, Joe Tacopina, ont utilisé les médias pour lancer une campagne médiatique préjudiciable contre lui après la fusillade. Il a le sentiment qu’ils ont essayé de le présenter comme un menteur qui essayait simplement d’extorquer de l’argent à Rocky, selon Complexe. Il convient de noter que Relli a embauché Camille Vasquez qui a également représenté Johnny Depp contre Amber Head.

En août dernier, Rocky a plaidé non coupable des allégations criminelles découlant de la fusillade présumée. Tacopina a publié une déclaration à TMZqualifiant le procès de « coup publicitaire ».

«Il ne s’agit en fait que d’un coup de pub qui va se retourner contre nous. Je suis plus que satisfait de ce procès, d’autant plus que la résolution de l’affaire pénale n’a pas encore eu lieu. Cela ouvre cet extorsionniste à des dépositions sous serment maintenant avant la résolution de l’affaire pénale. Cela exposera la fraude qu’il a commise et malheureusement pour ses avocats, cela les amènera à assumer les frais juridiques dans cette affaire. Ils ne connaissent pas les faits de cette affaire ni les mesures prises par leur client. Mais je serai plus qu’heureux de les éduquer.

Des documents juridiques soulignent que la campagne de presse de Tacopina pour l’affaire pénale est la cause du procès. De plus, après les apparitions de Tacopina dans la presse dès que possible, Relli affirme qu’il a commencé à recevoir des menaces de mort et des moqueries. Lorsqu’ils accusent une célébrité d’un crime, les fans sont toujours sûrs de venir frapper à votre porte pour défendre leur idole. Relli demanderait des dommages-intérêts non précisés.