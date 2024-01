Asa Hutchinson met fin à la campagne 2024 après les caucus de l’Iowa

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Ancien gouverneur de l’Arkansas. Asa Hutchinson mardi, il a abandonné sa candidature à l’investiture républicaine à la présidentielle, mettant fin à une candidature qui était un retour à une époque antérieure du GOP mais qui n’a finalement pas réussi à trouver un écho dans un parti désormais dominé par Donald Trump.

Le départ de Hutchinson est survenu un jour après avoir terminé sixième Les premiers caucus de l’Iowa, bien derrière Trump et d’autres grands rivaux, mais aussi derrière Ryan Binkley, un pasteur qui n’a réussi à se qualifier pour aucun des débats. Hutchinson était le dernier candidat républicain restant dans la course à être prêt à affronter directement Trump.

«Je félicite Donald J. Trump pour sa victoire hier soir dans l’Iowa et aux autres candidats qui ont concouru et ont obtenu le soutien des délégués », a déclaré Hutchinson dans un communiqué. «Aujourd’hui, je suspends ma campagne présidentielle et je retourne en Arkansas. Mon message selon lequel je suis un républicain de principe, expérimenté et qui dit la vérité sur le favori actuel n’a pas été vendu dans l’Iowa.

La directrice de campagne de Hutchinson, Alison Williams, a déclaré qu’il n’émettait pas d’approbation pour le moment.

Au cours de la campagne, il n’a pas réussi à obtenir plus d’un point de pourcentage dans la plupart des sondages et a attiré des foules clairsemées, alors même que la campagne présidentielle républicaine passait de plus d’une douzaine de candidats à une poignée. Un autre concurrent, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, abandonné la course Lundi soir, après avoir terminé quatrième dans l’Iowa, derrière Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley.

Hutchinson est resté dans la course même avec des candidats mieux financés et bien connus comme l’ancien vice-président. Mike Pence et le sénateur de Caroline du Sud. Tim Scott abandonné l’année dernière.

Au cours du premier débat, Hutchinson a été hué par certains spectateurs lorsqu’il a déclaré qu’il ne soutiendrait pas Trump si l’ancien président était condamné en l’une de ses quatre affaires pénaleset il s’est demandé si Trump avait été disqualifié de ses fonctions en raison de son rôle dans l’incitation à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole.

“Je ne vais pas soutenir quelqu’un qui a été reconnu coupable d’un crime grave ou qui est disqualifié en vertu de notre Constitution”, a déclaré Hutchinson.

Il n’a pas réussi à répondre aux qualifications pour les quatre prochains débats présidentiels, une évolution fâcheuse qui l’a privé de la visibilité dont il avait besoin.

Avant de se lancer dans la course, il a qualifié une nouvelle candidature de Trump à la Maison Blanche de « pire scénario » pour le Parti républicain et a déclaré que l’appel de l’ancien président à abroger certaines parties de la Constitution nuisait au pays.

Il s’est opposé à l’exigence du Comité national républicain selon laquelle les candidats soutiennent le candidat éventuel pour se qualifier pour l’étape du débat, bien qu’il ait finalement signé l’engagement. Il a déclaré que le parti devrait plutôt exiger des candidats qu’ils s’engagent à ne pas se présenter en tant que candidats tiers.

Hutchinson, dont la candidature rappelle une époque antérieure du Parti républicain, préférait les discussions politiques arides ou les apparitions dans des talk-shows dominicaux aux rassemblements bruyants ou aux combats sur les réseaux sociaux. Bien qu’il soit un incontournable de la politique de l’Arkansas depuis des décennies, il était peu connu en dehors de son État d’origine.

Il a été évincé par d’autres candidats plus connus qui avaient des attraits concurrents auprès des électeurs du GOP. Ses critiques à l’égard de Trump ont été éclipsées par des commentaires similaires de la part de Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey.

Après Christie a abandonné la course Quelques jours avant les caucus de l’Iowa, Hutchinson l’a félicité pour avoir dit « la dure vérité » et « souligné les risques d’une présidence de Donald Trump », soulignant le prix politique élevé qu’il a payé.

“Quant à moi”, a déclaré Hutchinson dans un communiqué devant les caucus, “je suis en compétition pour les votes dans les caucus de l’Iowa et j’ai l’intention de dépasser les attentes ici. Je reste le seul candidat qui n’a pas promis de grâce à Donald Trump et ma voix continue d’être critique dans cette course.»

Hutchinson rejoint Ramaswamy, Christie, Pence, Scott, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l’animateur de radio Larry Elder, l’homme d’affaires Perry Johnson, l’ancien membre du Congrès du Texas Will Hurd et le maire de Miami Francis Suarez pour suspendre sa candidature à la nomination du GOP.

Il a formellement a lancé sa campagne en avril à Bentonville, la ville du nord-ouest de l’Arkansas, où il a fait ses débuts en tant qu’avocat et s’est présenté pour la première fois sans succès aux élections.

Hutchinson avait utilisé la ville, qui abrite également le géant de la vente au détail Walmart, pour se présenter comme un conservateur favorable aux affaires. Il avait comparé cela à DeSantis, qui est engagé dans une amère querelle publique avec Disney en Floride.

Hutchinson, qui a terminé ses deux mandats en tant que gouverneur de l’Arkansas en 2023, est également un ancien membre du Congrès qui a été l’un des directeurs de la Chambre chargés de poursuivre l’affaire de destitution contre le président de l’époque, Bill Clinton.

Auparavant, Hutchinson a servi à la Maison Blanche du président George W. Bush en tant que chef de la Drug Enforcement Administration et sous-secrétaire du Département de la Sécurité intérieure. Il a également été procureur fédéral de l’Arkansas dans les années 1980.

Hutchinson a présenté son expérience en matière d’application de la loi comme unique, en particulier dans la résolution de problèmes tels que l’immigration et la sécurité des frontières. Il l’a également cité en parlant des problèmes juridiques de Trump.

Hutchinson, qui avait dirigé un groupe de travail pour la National Rifle Association qui avait appelé à du personnel scolaire armé et formé après la fusillade de l’école de Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, en 2012, a trouvé un accueil peu enthousiaste lorsqu’il s’est présenté devant la convention annuelle du groupe après lancer son offre. Il a suscité au moins une obscénité de la part de la foule favorable à Trump après avoir suggéré que le président Joe Biden « priait » pour une revanche avec Trump en 2024 et déclaré : « Nous n’avons pas besoin d’une répétition de 2020. »

Il a également souligné qu’il avait par le passé promulgué plusieurs restrictions à l’avortement en tant que gouverneur, y compris une interdiction quasi totale entrée en vigueur lorsque la Cour suprême des États-Unis. annulé Roe c.Wade. Mais Hutchinson n’a pas dit s’il soutiendrait une interdiction de six ou 15 semaines en tant que président avant de dire aux conservateurs qu’il signerait une loi sur une restriction fédérale.

Hutchinson, qui en tant que gouverneur avait opposé son veto à l’interdiction des soins d’affirmation de genre pour les mineurs, avait, au cours de la campagne, souligné d’autres restrictions qu’il avait soutenues concernant les jeunes transgenres.