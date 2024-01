Asa Hutchinson abandonne la course à la présidentielle de 2024

Il a cherché à se présenter comme la voix d’un « conservatisme cohérent » dans la course et a déclaré qu’il avait choisi de se présenter pour offrir aux électeurs républicains une variété d’options non-Trump.

Mais après avoir participé au premier débat du Comité national républicain en août, M. Hutchinson n’a pas réussi à participer aux autres débats, car les candidats ont dû franchir des seuils de plus en plus élevés dans les sondages et les collectes de fonds.

Au cours de son parcours, M. Hutchinson a souligné son long parcours politique, qui comprenait deux mandats de représentant au Congrès américain et des rôles de direction au sein de la Drug Enforcement Administration et du Homeland Security Department. Son programme comprenait des appels à réduire les effectifs fédéraux, à renforcer la sécurité aux frontières et à criminaliser la distribution de fentanyl.

Malgré les nombreux voyages de M. Hutchinson dans les premiers États, y compris dans les derniers jours de sa campagne devant les caucus de l’Iowa, son message n’a jamais vraiment fait son chemin. Il a eu du mal à dépasser 1 pour cent dans les sondages ; ses événements n’ont pas réussi à attirer de grandes foules ; et il a obtenu le moins de temps de parole lors de son seul débat.

Il n’avait collecté que 1,2 million de dollars jusqu’en septembre et en avait dépensé 924 015 dollars, soit une fraction des sommes récoltées par d’autres grands candidats. Sa seule publicité télévisée n’a pas eu beaucoup de temps d’antenne.