Asa Butterfield de Sex Education rend les fans fous alors qu’il révèle la date de sortie de la troisième série du hit Netflix

Asa Butterfield de SEX Education a déchaîné les fans en révélant la date de sortie très attendue de la troisième série du hit Netflix.

L’acteur de 24 ans – qui joue Otis Milburn dans la comédie dramatique – a dit à ses 4,3 millions d’abonnés de « régler vos horloges » car il a été annoncé que la nouvelle saison devrait arriver sur nos écrans dans TROIS mois.

Asa a profité de son histoire Instagram pour partager une publication de la page officielle de l’émission confirmant qu’elle reviendra le 17 septembre 2021.

Il a simplement écrit : « Réglez vos horloges. Vérifiez vos chaussettes.

Sex Education – qui peut être regardé sur le service de streaming Netflix – est devenu un énorme succès lors de sa première création en janvier 2019.

Il suit la vie d’un groupe d’adolescents qui fréquentent l’école secondaire Moordale et explore tout ce qu’ils font à l’intérieur et à l’extérieur des portes de l’école, ce qui inclut beaucoup de sexe.

Asa incarne le protagoniste Otis Milburn dans la comédie[/caption]

Asa avec sa mère à l’écran Gillian Anderson[/caption]

Un garçon en particulier, Otis Milburn, socialement maladroit, trouve son adolescence difficile et est aggravée par sa mère exagérée, qui est également sexothérapeute.

La première série a été diffusée par plus de 40 millions de téléspectateurs en 2019, puis un an plus tard, une deuxième saison est sortie début 2020.

La page Twitter officielle de Netflix a également partagé la nouvelle plus tôt dans la journée.

Parallèlement à une série de premières images de l’émission, ils ont écrit: « Nous prenons tous le bus parce que Sex Education S3 est diffusé le 17 septembre! »

Kedar Williams-Stirling (à gauche) sera de retour alors que Jackson Marchetti et Chinenye Ezeudu (à droite) reprendront son rôle de Viv[/caption]

Ncuti Gatwa (à gauche) sera de retour sur nos écrans en tant que meilleur ami d’Otis Eric[/caption]

Aimee Lou Wood (à gauche) est de retour en tant que blonde ditzy de la série[/caption]

Depuis que la nouvelle a éclaté, les fans ont été plongés dans une frénésie, la plupart partageant leur enthousiasme sur Twitter.

L’un d’eux a écrit: « Ce seront les 3 mois les plus longs à attendre la nouvelle saison. »

Un autre a tweeté : « Mec, j’ai eu un jour de congé aujourd’hui et voir cela a littéralement fait ma semaine ! »

Un troisième a ajouté : « ITS F*****G HAPPENING !!!!! »

Emma Mackey jouera Maeve dans une autre série[/caption]

Connor Swindells reprendra le rôle d’Adam pour la troisième fois[/caption]

Un quatrième a sonné: « OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG. »

Un cinquième a commenté : « Je suis en train de SCRIER GG en interne et en externe. »

D’après les clichés, il semble qu’Asa et le reste de la distribution reprennent leurs rôles.

Emma Mackey, 25 ans, incarnera la troublée Maeve Wiley, Ncuti Gatwa, 28 ans, reviendra alors qu’Eric Effiong et Aimée Lou Wood, 26 ans, redeviendront Aimee Gibbs.

Il ne faudra pas longtemps avant qu’Asa soit de retour sur nos écrans en tant qu’Otis[/caption]

Emma Mackey a joué Maeve depuis la première saison[/caption]

Ncuti Gatwa a remporté de nombreux prix pour son interprétation d’Eric depuis 2019[/caption]

Les fans n’ont pas tardé à souligner que le personnage de Gillian Anderson était absent des photos promotionnelles[/caption]





Connor Swindells, 24 ans, est de retour dans le rôle d’Adam Groff et Kedar Williams-Stirling, 26 ans, incarnera l’alter-ego de Jackson Marchetti pour une autre saison.

Cependant, les fans n’ont pas tardé à souligner que Gillian Anderson – qui joue le Dr Jean Milburn – n’est visible nulle part dans aucun des plans.

L’un d’eux a écrit : « O EST JEAN ??? »

Un autre a dit : « MONTRE-NOUS JEAN BONJOUR ?????

Un troisième questionne : « ENFIN !! Mais où est Jean ?

Regardez le premier épisode de la série 3 Sex Education le 17 septembre 2021 sur Netflix