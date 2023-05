AS Roma vs. Internazionale – Rapport de match de football – 6 mai 2023

Romelu Lukaku a vendu une victoire vitale pour l’Inter Milan face aux quatre premiers rivaux de la Roma. Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Le milieu de terrain Federico Dimarco et l’attaquant Romelu Lukaku étaient tous les deux cadrés alors que l’Inter Milan a remporté samedi une victoire 2-0 contre l’AS Roma en Serie A, sa cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

L’Inter a rebondi à la quatrième place du tableau avec 63 points, deux devant l’AC Milan, cinquième, qui a remporté une victoire 2-0 à domicile contre la Lazio plus tôt samedi. Les équipes milanaises se retrouveront mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, a souligné qu’une équipe en forme était à l’origine de leur récent retour à la victoire.

« Maintenant, j’ai la possibilité de tourner au milieu de terrain et en attaque, ce que je ne pouvais pas faire auparavant », a-t-il déclaré à DAZN.

« J’ai quelques petits problèmes avec les défenseurs, que j’espère résoudre. [But] Je peux choisir, jusqu’en janvier je ne pouvais pas. »

Contre Roma Inzaghi reposait Lautaro Martinez et Edin Dzeko de la formation de départ avant le choc de mercredi, et les attaquants Joaquin Correa et Lukaku sont revenus à leur place.

Les deux équipes ont commencé prudemment et une première mi-temps ennuyeuse au Stadio Olimpico a pris vie après la demi-heure de jeu lorsque le défenseur de l’Inter Denzel Dumfries a placé le ballon dans la surface de réparation de Roma pour que Dimarco le tape sous un angle serré.

L’équipe défensive de la Roma devait changer d’approche après la pause et Nicola Zalewski tirait sur le but d’Andre Onana au début de la seconde période, mais sa tentative à mi-distance manquait de puissance pour surprendre le gardien.

Le défenseur de la Roma Roger Ibanez a suivi peu de temps après avec une frappe beaucoup plus puissante, qui a survolé de justesse la barre.

Mais une erreur de la défense de Roma a ensuite offert le ballon au remplaçant de l’Inter Martinez, qui l’a glissé à Lukaku et l’attaquant belge a scellé la victoire à la 74e minute avec une frappe basse du bord de la surface.

« Je suis satisfait du jeu de l’équipe, nous progressons pour atteindre le plus haut niveau », a déclaré Lukaku. « Tout le monde voit la volonté de gagner de notre équipe. Aujourd’hui, nous avons montré notre maturité. »

La Roma, dont les efforts pour se classer parmi les quatre premiers ont encore été ébranlés après son match nul 1-1 en milieu de semaine à Monza, a prolongé sa séquence de championnat sans victoire à quatre matchs.

« Aujourd’hui, nous avons joué contre l’équipe la plus forte d’Italie, avec quatre ou cinq joueurs morts de fatigue parce qu’ils jouent tout le temps, et avec des blessés comme [Paulo] Dybala ou [Andrea] Belotti », a déclaré l’entraîneur José Mourinho.

L’équipe de Mourinho reste septième du classement avec 58 points, à égalité avec l’Atalanta, sixième, qui accueille la Juventus dimanche.

Ils affronteront le Bayer Leverkusen lors du match aller de leur demi-finale de Ligue Europa jeudi avant de se rendre à Bologne en championnat le 14 mai.