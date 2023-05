AS Roma vs Bayer Leverkusen – Rapport de match de football – 11 mai 2023

Edoardo Bove a donné à Roma un avantage potentiellement crucial à prendre à Leverkusen la semaine prochaine. Luciano Rossi/AS Rome via Getty Images

L’AS Roma a décroché une victoire 1-0 à domicile contre le Bayer Leverkusen lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa jeudi grâce au but d’Edoardo Bove, 20 ans, en seconde période.

Le produit de la jeunesse rom Bove a poignardé le vainqueur sur le rebond à la 63e minute après que le tir de Tammy Abraham ait été arrêté par le gardien de Leverkusen Lukas Hradecky.

Les visiteurs ont frôlé l’égalisation vers la fin d’une seconde mi-temps décousue mais le tir de Jeremie Frimpong à la 87e minute a été bloqué sur la ligne.

La Roma, qui tente de remporter des titres européens consécutifs sous la direction de l’entraîneur Jose Mourinho après le triomphe de la Ligue de conférence Europa la saison dernière, se rendra à Leverkusen la semaine prochaine pour le match retour.

Les vainqueurs affronteront la Juventus ou Séville, qui ont fait match nul 1-1 lors de leur match aller, en finale.

« Je suis particulièrement satisfait du résultat », a déclaré Bove. « C’était essentiel de gagner cette première mi-temps et d’y aller jeudi avec la même envie.

« Aujourd’hui, nous avons mis beaucoup d’intensité dans notre jeu et nous sommes heureux. Au début, ils nous ont rendu la tâche difficile et il nous a fallu un certain temps pour nous adapter, mais ensuite nous avons très bien contrôlé le jeu. »

Tout avait commencé comme prévu pour Leverkusen de Xabi Alonso, qui n’a pas disputé de finale européenne depuis son apparition en 2002 dans la pièce maîtresse de la Ligue des champions.

Dans un départ animé, ils se sont rapprochés à deux reprises, le tir de Robert Andrich étant arrêté après 40 secondes et Florian Wirtz a gâché une occasion en or en tirant à côté.

Les hôtes, manquant plusieurs joueurs en raison d’une blessure et avec Paulo Dybala et Georginio Wijnaldum pas encore en pleine forme et sur le banc, ont répondu avec la puissante tête de Roger Ibanez que Hradecky a écartée avec un superbe arrêt réflexe.

Ils ont sorti l’impasse juste après l’heure où Bove a commencé un mouvement et a poignardé le rebond après que Hradecky ait sauvé le tir de Tammy Abraham.

