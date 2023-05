A’s et les dirigeants législatifs du Nevada parviennent à un accord de principe pour un nouveau stade de baseball

Le gouverneur républicain du Nevada, Joe Lombardo, a annoncé mercredi un accord de principe entre son bureau, les dirigeants législatifs de l’État et l’Oakland Athletics pour un plan de financement du stade après des semaines de négociations sur le montant de l’aide publique que l’État contribuera à un stade de baseball de 1,5 milliard de dollars à Las Vegas. , selon un communiqué commun.

L’accord de principe indique qu’un projet de loi de financement sera présenté à l’Assemblée législative du Nevada dans les prochains jours avec moins de deux semaines avant la fin de la session législative. Il doit encore être approuvé par le Sénat et l’Assemblée de l’État.

La menace d’une session législative spéciale se profile si les législateurs ne parviennent pas à s’entendre sur le projet de loi d’ici la fin de la session ordinaire du 5 juin. Le financement n’est pas non plus une chose sûre.

L’annonce fait suite à l’accord d’Oakland Athletics d’utiliser atterrir à l’extrémité sud du Strip de Las Vegas où se trouve le complexe de casino Tropicana Las Vegas – un pivot d’un accord antérieur pour un stade à proximité qui était assorti d’un prix de 500 millions de dollars que de nombreux législateurs ont signalé comme trop élevé.

La déclaration de mercredi n’a pas précisé le montant de l’aide publique, bien que le trésorier de l’État du Nevada, Zach Conine, ait déclaré que le partenariat public-privé minimiserait les risques pour les contribuables du Nevada. L’aide publique couvrirait moins de 25% du coût total du stade, selon le communiqué.

Le bureau du gouverneur et les démocrates du Sénat ont refusé de fournir des détails sur la demande d’assistance publique. Conine et un représentant des A n’ont pas renvoyé de messages demandant des numéros spécifiques.

Le président de l’Assemblée de l’État démocrate, Steve Yeager, a déclaré que les dirigeants législatifs examinaient la proposition.

« Aucun engagement ne sera pris tant que nous n’aurons pas évalué la proposition officielle et reçu les commentaires des parties intéressées, y compris les membres de la communauté concernés », a déclaré Yeager dans un communiqué.

Les A recherchent depuis des années une maison pour remplacer l’Oakland Coliseum, où l’équipe joue depuis son arrivée de Kansas City pour la saison 1968. Ils avaient cherché à construire un stade à Fremont et à San Jose avant de porter leur attention sur le front de mer d’Oakland.

Las Vegas serait la quatrième maison d’une franchise qui a débuté sous le nom de Philadelphia Athletics de 1901 à 1954. Il deviendrait le plus petit marché télévisuel de la Major League Baseball et le plus petit marché à abriter trois grandes franchises sportives professionnelles. L’équipe et la ville espèrent attirer les quelque 40 millions de touristes qui visitent Las Vegas chaque année pour aider à remplir le stade.

Plus tôt ce mois-ci, les A ont conclu un accord avec le Culinary Union, le syndicat politiquement le plus puissant du Nevada qui représente plus de 60 000 travailleurs dans la région de Las Vegas, ce qui garantit que les travailleurs de A ont le droit de s’organiser et de négocier des contrats syndicaux.

Reportage de l’Associated Press.

