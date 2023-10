As de trèfle : Jordan Montgomery arrête les Astros alors que les Rangers prennent l’avantage 1-0 sur l’ALCS

HOUSTON — Au cœur du Texas, c’est l’as prometteur Jordan Montgomery qui a battu le vétéran d’octobre Justin Verlander. Comme nous l’avions tous prédit il y a deux mois.

À l’approche du match Rangers-Astros de dimanche soir, les partants en séries éliminatoires ne savaient pas comment éliminer le cogneur gaucher Yordan Álvarez. Les droitiers ne pouvaient certainement pas le faire, mais les gauchers non plus. Finalement, Montgomery avait la réponse : sa balle courbe apparemment intouchable.

Montgomery a reniflé Álvarez lors de leurs trois rencontres, avec cette méchante balle courbe servant de terrain de rangement à chaque fois. Le démantèlement de la plus grande menace de frappe de Houston, ainsi que le retrait de José Abreu avec deux retraits au bâton, ont aidé Montgomery à réaliser 6,1 manches blanches lors d’une victoire 2-0 des Rangers contre les Astros lors du premier match de la série de championnats de la Ligue américaine à Minute Maid Park.

Montgomery est devenu dimanche le premier lanceur de l’histoire des Rangers avec plusieurs départs sans but en séries éliminatoires de plus de six manches. Il a ouvert la série éliminatoire toujours invaincue du Texas (6-0) avec sept manches blanchies contre les Rays lors de la ronde des wild-cards. Le vétéran, bien sûr, a passé les quatre premiers mois de cette saison avec les Cardinals avant d’être transféré au Texas à la date limite.

C’était la deuxième fois qu’il était échangé en 12 mois, le départ du gaucher des Yankees l’été dernier l’empêchant d’une éventuelle apparition contre les Astros lors de l’ALCS 2022. Ils le reverront probablement vendredi lors du cinquième match au Globe Life Field.

La meilleure occasion pour les champions en titre de riposter lors du premier match s’est produite peu de temps après que Montgomery ait quitté le monticule. En huitième manche, José Altuve a effectué un premier but sur balles contre le releveur Josh Sborz, le joueur de deuxième but All-Star manquant de peu l’occasion d’affronter son ennemi des séries éliminatoires, Aroldis Chapman. Le skipper des Rangers, Bruce Bochy, a choisi de remplacer Chapman par Alex Bregman, qui l’a rapidement emmené en profondeur sur un ballon au centre gauche. Le talentueux rookie Evan Carter a ensuite fait taire les 42 872 personnes présentes avec un énorme bond en avant contre le mur – et la vie a ensuite été complètement aspirée de l’abri des Astros. Altuve, qui a traversé le deuxième but juste au moment où Carter effectuait l’attrapé mais ne l’a pas marqué sur le chemin du retour au premier, a été rappelé à la suite d’un examen.

Le plus proche des Rangers, José Leclerc, a verrouillé le neuvième, alors que l’incapacité des Astros à frapper à domicile pendant la saison régulière s’est infiltrée dans une autre série éliminatoire.

Houston a gâché une sortie relativement solide de la part de son as de 40 ans et de son compatriote acquis à la date limite des échanges. Verlander a dormi le plus tard possible dimanche, quelques heures avant le début de son premier match de l’ALCS contre ses rivaux des Rangers. Il a ensuite passé du temps avec sa fille avant de reprendre sa routine habituelle du premier jour. Il a dévoré une salade César au poulet, suivie d’un cheeseburger, puis a récupéré sa commande Starbucks d’avant-match avant de se diriger vers le stade pour son 36e départ en séries éliminatoires en carrière.

Il s’agit de moins de bizarreries au début que Verlander précédemment déployées au fil des ans. À un moment donné, il laissait son assiette sale dehors et personne n’était autorisé à la nettoyer ou à la jeter.

Tout comme la routine d’avant-match de Verlander a été modifiée au fil des ans, sa performance sur le monticule a également été modifiée.

Jordan Montgomery des Rangers en retire six sur 6,1 IP sans but contre Astros

Avec plus d’une semaine entre les départs, il était évident que Verlander n’était pas le meilleur contre les Rangers. Ils ont pris contact tôt et souvent, même si cela signifiait que leurs présences au bâton étaient jonchées de fausses balles et de popups. Leur intention était claire : essayer de faire fonctionner Verlander pour qu’ils puissent le faire sortir du monticule. Verlander n’a généré son premier swing et n’a raté qu’au quatrième, lorsque Nathaniel Lowe n’a pas pu s’empêcher de poursuivre un curseur bas. Mais cela représentait la moitié des oscillations et manque le triple vainqueur de Cy Young au cours de ses cinq premières manches et 71 lancers.

La plus grosse erreur de Verlander est survenue sur un curseur au cœur de la zone que le frappeur n°9 des Rangers, Leody Taveras, a garé dans les sièges du champ droit pour un circuit en solo en cinquième manche pour donner au Texas une avance de 2-0 qui a tenu. en haut.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .