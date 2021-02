A’s C Sean Murphy mis à l’écart après une chirurgie pour un poumon effondré

OAKLAND, Californie: Sean Murphy, receveur d’Oakland Athletics, sera mis à l’écart pendant plusieurs semaines avec un poumon effondré qui a nécessité une intervention chirurgicale, mais devrait être bien et complètement rétabli le jour de l’ouverture.

Je ne pense pas qu’il aimait l’idée d’être simplement là-bas dans le monde sans savoir si cela allait se reproduire, alors il s’est fait opérer, s’en est occupé et cela ne lui en coûtera que quelques-uns semaines, le directeur général David Forst a déclaré mercredi après le premier entraînement de printemps de l’équipe pour les lanceurs et les attrapeurs.

C’est l’une de ces choses qui est apparue. Nous sommes heureux qu’il se soit fait soigner, qu’il ait fait l’opération.

Murphy, 26 ans, s’est réveillé il y a quelques semaines avec le problème spontané, selon Forst peut-être causé par un fort épisode de toux pendant son sommeil.

C’est un peu bizarre, a déclaré Forst, notant que Murphy avait choisi d’aller aux urgences quand il ne se sentait pas bien.

Il se rendra en Arizona dans les prochains jours pour rejoindre l’équipe avec l’espoir de reprendre les activités de baseball vers le 1er mars, puis de jouer aux matchs de la Cactus League d’ici la mi-mois.

Le pronostic alors que nous sommes assis ici semble bon, a déclaré le manager Bob Melvin. Notre personnel de formation pense que nous le ferons venir à temps au printemps à un moment donné, évidemment un peu retardé, mais le calendrier est qu’il soit prêt pour le jour de l’ouverture. Cela semble assez dramatique et cela m’a certainement fait aussi, mais ils pensent que la procédure s’est bien déroulée et que le pronostic est bon.

Murphy est apparu dans 43 matchs pour Oakland au cours de la saison 2020 raccourcie de 60 matchs, au bâton .233 avec sept circuits, cinq doubles et 14 points produits avec 39 départs derrière le marbre.

Le droitier Frankie Montas, mis en quarantaine chez lui à Scottsdale avec le coronavirus, est également à Oakland alors que le club a commencé l’entraînement de printemps à Mesa, en Arizona. Melvin a dit que Montas en était à plusieurs jours. Le starter de la journée d’ouverture 2020 de l’équipe a été testé positif avant le jour du rapport, a déclaré Forst.

Alors que nous siégeons ici aujourd’hui, je ne pense pas qu’il soit prêt pour le jour d’ouverture, a déclaré Forst.

Notes: Le LHP AJ Puk, qui a raté toute la saison dernière à cause d’une épaule tendue avant de subir une intervention chirurgicale en septembre, a lancé sa première session de plume, et Melvin a déclaré que son accouchement était gratuit et facile. Je pense que la chirurgie a vraiment fait beaucoup pour lui, a déclaré Melvin. Alors que Puk sera construit comme un démarreur, il peut sortir de l’enclos des releveurs au départ, toutes les options sont toujours en discussion.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports