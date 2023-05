Aryna Sabalenka triomphe contre son rival Iga Swiatek pour remporter l’Open de Madrid

Aryna Sabalenka a posé un jalon dans la rivalité florissante des poids lourds dans le tennis féminin, gardant son sang-froid pour assurer son premier triomphe sur terre battue contre Iga Swiatek et remporter l’Open de Madrid pour la deuxième fois.

Après trois sets meurtriers, Sabalenka, le No 2, a devancé le No 1, Swiatek, 6-3, 3-6, 6-3 dans une bataille des meilleurs joueurs du monde. Dans le processus, Sabalenka a privé sa rivale du seul grand titre sur terre battue qu’elle n’a pas encore remporté.

Guide rapide Murray en finale du Challenger et de retour dans le top 50 Montrer Andy Murray a garanti un retour dans le top 50 mondial avec une victoire sur Harold Mayot pour atteindre la finale de l’épreuve ATP Challenger à Aix-en-Provence. Murray a pris une wild card tardive dans le tournoi après avoir perdu au premier tour de l’Open de Madrid, et a profité de l’occasion avec quatre victoires consécutives. En demi-finale, Murray a confortablement écarté le numéro 241 mondial Mayot 7-5, 6-1. L’Ecossais a pris en charge le match lorsque son adversaire de 21 ans a commis une double faute pour abandonner le premier set. Murray a vacillé tard, ratant deux balles de match à 5-0 dans le deuxième set avant de sceller la victoire à la cinquième fois. Murray affrontera désormais l’Américain Tommy Paul, l’un des 20 meilleurs joueurs qui a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie en janvier. S’il l’emporte, ce serait sa première victoire au titre Challenger depuis 18 ans. Médias de sonorisation Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

Il s’agit de la dernière victoire d’une année exceptionnelle pour le joueur de 25 ans. Sabalenka a maintenant remporté trois titres cette saison, dont son premier Grand Chelem à l’Open d’Australie. Elle a également atteint la finale dans cinq de ses sept tournois jusqu’à présent, compilant un record suprême de 29-4 (88%). Madrid est le cinquième titre WTA 1000 de Sabalenka et son 13e au total.

Le calme retrouvé de Sabalenka l’a guidée tout au long de cette rencontre. Après avoir dominé le premier set et raté des occasions dans le deuxième set, Sabalenka a abandonné une avance de 3-0 au troisième set alors qu’un Swiatek résolu l’a ramenée à 3-3. Mais Sabalenka est restée lucide et calme alors qu’elle prenait de l’avance une fois de plus avant de conclure l’une des plus grandes victoires de sa carrière.

Rapport complet à suivre