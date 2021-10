Aryna Sabalenka testée positive pour Covid-19, ne jouera pas à Indian Wells

La numéro deux mondiale Aryna Sabalenka ne participera pas au tournoi d’Indian Wells après avoir été testée positive au COVID-19, a déclaré le joueur de 23 ans. Sabalenka, qui a perdu contre l’adolescente canadienne Leylah Fernandez en demi-finale de l’US Open le mois dernier, était la tête de série du tirage au sort féminin à Indian Wells après le retrait du numéro un mondial Ash Barty https://www.reuters.com/lifestyle/sports /barty-withdraws-indian-wells-2021-09-27 de l’événement WTA 1000 près de Los Angeles.

« Malheureusement, j’ai été testé positif à Indian Wells et je ne pourrai pas concourir », a écrit samedi la Biélorusse Sabalenka sur son histoire Instagram.

« J’ai commencé mon isolement et je resterai ici jusqu’à ce que je sois autorisé par les médecins et les responsables de la santé. Jusqu’à présent, j’ai l’air bien mais je suis vraiment triste de ne pas pouvoir jouer cette année. »

L’absence de Sabalenka est un autre coup dur pour l’événement du 4 au 17 octobre, avec le numéro un mondial masculin Novak Djokovic, la championne 2018 Naomi Osaka et la 23 fois championne du Grand Chelem Serena Williams non plus en compétition.

Sabalenka s’est déjà qualifié pour les finales WTA de fin de saison, disputées par les huit meilleures joueuses du monde en simple et huit équipes en double, qui se dérouleront le mois prochain à Guadalajara, au Mexique.

