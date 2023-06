Aryna Sabalenka saute le presseur citant la santé mentale après des questions sur la guerre en Ukraine

Deux ans après que Naomi Osaka se soit retirée de l’Open de France lorsqu’elle a été condamnée à une amende, puis menacée de disqualification, pour avoir sauté des conférences de presse, une autre joueuse de tennis de haut niveau – la tête de série n ° 2 Aryna Sabalenka, championne de l’Open d’Australie – a été autorisée à éviter la traditionnelle session d’après-match ouvert à tous les journalistes accrédités et parle plutôt vendredi avec ce qui a été décrit comme un «pool» de questionneurs sélectionnés.

Sabalenka, qui vient de Biélorussie, n’a pas comparu en conférence de presse vendredi après avoir atteint le quatrième tour à Roland Garros pour la première fois avec une victoire 6-2, 6-2 sur Kamilla Rakhimova. Après chacune de ses deux victoires précédentes cette semaine, Sabalenka a été interrogée sur sa position sur la guerre en Ukraine, qui a commencé en février 2022, lorsque la Russie a envahi ce pays avec l’aide de la Biélorussie.

A LIRE AUSSI | Open de France 2023 : Elise Mertens dépasse Jessica Pegula au deuxième tour

Sabalenka a déclaré qu’elle « ne se sentait pas en sécurité » lors de sa conférence de presse mercredi et qu’elle souhaitait protéger sa « santé mentale et son bien-être ». Le désir de Sabalenka de contourner les questions-réponses standard a été soutenu par le tournoi et la WTA. Elle ne sera pas condamnée à une amende.

Le sujet de la guerre a été soulevé lors des deux conférences de presse précédentes par Daria Meshcheriakova, une journaliste ukrainienne à temps partiel pour un média sportif qui, selon elle, obtient 7 millions de vues par mois. Meshcheriakova, qui a déclaré avoir été employée de l’ambassade d’Allemagne à Kiev, a quitté l’Ukraine 10 jours après le début de la guerre et s’est installée aux Pays-Bas.

Le premier match de Sabalenka à cet Open de France était contre une joueuse ukrainienne, Marta Kostyuk, qui a refusé de serrer la main au filet par la suite – comme elle l’a fait contre tous les adversaires de Russie ou de Biélorussie depuis le début des attaques. Kostyuk a été huée par des fans qui ne savaient apparemment pas pourquoi elle avait refusé le geste habituel.

Deux porte-parole de la Fédération française de tennis n’ont pas précisé qui était autorisé à s’entretenir avec Sabalenka vendredi, mais une transcription a été distribuée aux médias. La première « question » était : « Avant de commencer, je sais qu’il y avait une situation tendue lors de votre conférence de presse de deuxième tour, et si vous vouliez en parler du tout. »

La réponse, selon la transcription : « Après mon match, j’ai parlé avec les médias comme je le fais normalement. Je sais qu’ils s’attendent toujours à des questions qui concernent davantage la politique que mon tennis. Depuis de nombreux mois, j’ai répondu à ces questions lors de tournois et j’ai été très clair dans mes sentiments et mes pensées. Ces questions ne me dérangent pas après mes matchs. Je sais que je dois apporter des réponses aux médias sur des choses sans rapport avec mon tennis ou mes matchs, mais mercredi je ne me sentais pas en sécurité en (la) conférence de presse. Je dois pouvoir me sentir en sécurité lorsque je fais des interviews avec les journalistes après mes matchs. Pour ma propre santé mentale et mon bien-être, j’ai décidé de me sortir de cette situation aujourd’hui, et le tournoi m’a soutenu dans cette décision. Ces quelques jours n’ont pas été faciles, et maintenant mon objectif est (de) continuer à bien jouer ici à Paris.

A LIRE AUSSI | « Trompé et inconscient » : Szymon Marciniak arbitrera la finale de la Ligue des champions de l’UEFA après s’être excusé pour son discours lors d’un événement lié à un politicien d’extrême droite

Suivent des sujets tels que la façon dont Sabalenka a joué vendredi, son palmarès précédent à Roland Garros, son entraînement physique et les types de films qu’elle a regardés.

Lors de l’Open de France 2021, Osaka – quadruple championne majeure et ancienne n ° 1 – a mis en lumière la question de la santé mentale des athlètes en disant qu’elle ne voulait pas parler aux médias pendant le tournoi. Elle a reçu 15 000 $ pour avoir sauté la conférence de presse après sa victoire au premier tour à Paris, puis a été menacée par les quatre tournois du Grand Chelem d’une éventuelle sanction supplémentaire, y compris la disqualification ou la suspension, si elle continuait à s’absenter de ces disponibilités.

Osaka s’est ensuite retirée de la compétition, affirmant qu’elle subissait « d’énormes vagues d’anxiété » avant de parler aux médias et de révéler qu’elle avait « souffré de longues périodes de dépression ».

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)