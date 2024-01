Aryna Sabalenka remporte l’Open d’Australie pour la deuxième fois en battant Zheng Qinwen

Aryna Sabalenka a remporté l’Open d’Australie avec une victoire décisive en deux sets contre Zheng Qinwen, une fin appropriée d’une quinzaine qui l’a établie comme la classe de son sport en ce moment, même si ce n’est pas ce que disent les classements.

Pour la septième fois en autant de matches, Sabalenka, une frappeuse puissante de 25 ans originaire de Biélorussie, a dominé son adversaire pendant une grande partie du match, frappant Zheng avec son service en plein essor, ses coups droits punitifs et ses revers qui, lorsqu’elle est sans les envoyer hors du terrain ou dans le filet, sont presque impossibles à gérer pour ses concurrents.



Sabalenka a dominé au service et depuis le fond du terrain (Phil Walter/Getty Images)

Sabalenka a terminé le premier set avec un service écrasant à l’extérieur et a remporté sa victoire 6-3, 6-2 sur sa cinquième balle de match avec un coup droit croisé déchirant après seulement 76 minutes.

C’était le deuxième titre consécutif de Sabalenka à l’Open d’Australie, la première fois qu’une femme remporte deux titres consécutifs du Grand Chelem sur un terrain dur depuis 2014. Dans un sport où la constance au sommet est rare, Sabalenka a été un phare. de régularité dans les tournois les plus importants.

Depuis l’US Open en 2022, elle a atteint au moins les demi-finales de chaque Grand Chelem. Depuis le début de l’année dernière, elle a disputé trois finales du Grand Chelem, en a remporté deux et était à un point d’en faire une quatrième.

Sa régularité est particulièrement remarquable car, il n’y a pas si longtemps, Sabalaenka semblait aussi perdue qu’une joueuse de tennis de haut niveau pouvait l’être. Pendant des mois au début de 2022, elle a eu le cas le plus douloureux de yips, surnom donné aux blocages psychologiques qui empêchent les athlètes d’effectuer les actions les plus élémentaires.

Dans le cas de Sabalenka, elle a perdu la capacité de servir, commettant 21 doubles fautes dans un match, 18 dans un autre. Lors d’une victoire à l’Open d’Australie 2022, elle a fêté « seulement » avoir atteint 10. Personne alors n’aurait pu prédire la course qui commencerait dans moins d’un an, ni comment elle pourrait se concrétiser.

Si vous souhaitez suivre notre fantastique couverture du tennis, veuillez cliquer ici.

Sabalenka, une joueuse dont tout le monde savait qu’elle avait le talent et les qualités athlétiques pour devenir la meilleure joueuse du monde, a essentiellement dit à ses entraîneurs qu’elle ne voulait plus parler de son service. Elle a licencié son psychologue du sport, décidant que ce serait à elle et à elle seule de le découvrir. Et elle l’a certainement fait.

Après l’US Open de l’année dernière, elle était la joueuse n°1 mondiale. La Polonaise Iga Swiatek l’a récupéré à la fin de la saison. Mais Swiatek a connu des difficultés lors de ses trois premiers matches du premier Grand Chelem de l’année, bien que contre un groupe d’adversaires coriaces, et n’a pas réussi à se qualifier pour la deuxième semaine, tandis que Sabalenka a navigué, peu importe qui se tenait de l’autre côté du filet.



Zheng a eu du mal à entrer dans le match (DAVID GRAY/AFP via Getty Images)

En demi-finale, elle a vengé sa défaite en finale de l’US Open face à Coco Gauff. Ensuite, Zheng, la jeune chinoise montante de 21 ans, a commencé au cours des six derniers mois à tenir la promesse que tant de gens lui avaient prédite ces dernières années, une joueuse qui pourrait succéder à Li Na en tant que prochaine joueuse de tennis chinoise. champion. Il y avait de grandes poches de supporters chinois criant pour elle, agitant le drapeau chinois dès le premier ballon, faisant de leur mieux pour élever Zheng plus haut.

Cela peut encore arriver, mais en plus d’affronter une version de pointe de Sabalenka, Zheng a eu du mal à gérer les nerfs de sa première finale de Grand Chelem à la fin d’un tournoi où Sabalenka était la seule joueuse affrontée par Zheng, 12e, dans le top 50. .

Sabalenka semblait être un tout autre niveau d’ennemi, et elle l’était.

(DAVID GRAY/AFP via Getty Images)