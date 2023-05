Aryna Sabalenka gagne la revanche d’Iga Swiatek pour remporter le titre de l’Open de Madrid

La numéro deux mondiale Aryna Sabalenka a joué un superbe jeu offensif pour battre Iga Swiatek lors de la finale de l’Open de Madrid samedi pour sa première victoire sur terre battue contre sa rivale la mieux classée.

Le Biélorusse s’est imposé 6-3, 3-6, 6-3 pour remporter le titre dans la capitale espagnole pour la deuxième fois.

Jusqu’à samedi, la joueuse de 25 ans avait perdu l’ensemble de ses trois rencontres précédentes avec la Polonaise sur terre battue sans même gagner un set.

« C’est quelque chose d’incroyable. Je suis vraiment heureuse de pouvoir me battre contre elle et de pouvoir remporter cette victoire, donc ce n’est pas si ennuyeux pour les gens de regarder nos matchs », a déclaré la championne.

« J’aime vraiment jouer sur terre battue, car j’ai du temps supplémentaire. Ce n’est pas super rapide, donc je peux aller chercher mes coups puissants. Il y a des rassemblements plus longs. Ce n’est pas seulement une bombe, une bombe. »

La biélorusse percutante s’est vengée de la défaite de sa rivale polonaise lors de la finale de Stuttgart il y a quinze jours avec un triomphe palpitant pour mettre fin à la séquence de neuf victoires consécutives de Swiatek devant sa défense à Roland-Garros.

Swiatek, double vainqueur de Roland Garros, s’est frayé un chemin dans le match après un départ explosif de Sabalenka, mais la deuxième tête de série est revenue en force dans le troisième set pour remporter la première finale du WTA 1000 avec les deux meilleures joueuses du classement depuis 2014.

Sabalenka a remporté son 13e titre en carrière, et seulement son deuxième sur terre battue en deux heures et 25 minutes, remportant la victoire sur son quatrième point de championnat avec un coup droit gagnant en cross-court.

« Je suis juste super contente de cette victoire, surtout contre Iga sur terre battue, ce sont toujours des matchs difficiles contre elle », a ajouté Sabalenka.

La championne de l’Open d’Australie a commencé avec une grande intensité dans son service et son coup droit, compte tenu de l’altitude – Madrid est la deuxième capitale européenne la plus élevée.

Sabalenka a obtenu deux balles de break mais a cherché un vainqueur trop vivement pour convertir et Swiatek a tenu 3-3.

Elle a de nouveau fait la même chose lors du service suivant de Swiatek, mais cette fois a mérité le break pour une avance de 5-3 lorsque la tête de série a envoyé un long revers.

La gagnante de Madrid en 2021 s’est consolidée pour décrocher le premier set, son tout premier contre Swiatek sur la terre battue, après avoir perdu en deux sets lors de leurs trois précédents affrontements sur terre battue.

« Pas de plaisir à 1h du matin »

Swiatek, qui n’a pas réussi à gagner un seul point de rupture dans le premier set contre les quatre de Sabalenka, a converti son premier pour une avance de 2-0 dans le deuxième set alors que son adversaire a poussé un retour dans le filet.

La numéro un mondiale l’a consolidé à l’amour, montrant un éclair de ses prouesses habituelles sur terre battue.

Cependant, à 3-1, l’implacable Sabalenka a obtenu quatre balles de break, revenant au service avec un revers costaud gagnant sur toute la ligne.

La Biélorusse a consolidé et a de nouveau mis Swiatek sous la coche sur son service, mais la Polonaise a creusé profondément et a sauvé deux balles de break à conserver.

Swiatek a montré son bon jeu défensif en brisant à nouveau pour 5-3 et en servant pour forcer le troisième set décisif.

Sabalenka a breaké pour un avantage de 2-0 alors que Swiatek a duré une fraction de temps et a sauvé un point de break avec un coup droit vicieux et un autre après cela pour se consolider.

Swiatek a riposté mais Sabalenka l’a fait à nouveau pour une avance de 5-3 et, après avoir raté trois points de championnat alors que le joueur de 21 ans s’est battu jusqu’à la fin, a finalement triomphé.

« Parfois, c’est plus difficile ; parfois c’est plus facile. C’est pourquoi nous avons de la variété dans le tennis, et c’est pourquoi parfois les joueurs jouent mieux sur certaines surfaces et d’autres sur différentes », a déclaré Swiatek.

Le numéro un mondial a lancé un coup aux organisateurs du tournoi pendant certaines des soirées tardives de la semaine dernière, les matchs se terminant régulièrement au petit matin.

« Ce n’est pas amusant de jouer à 1h du matin », a-t-elle ajouté. « Je suis quand même heureuse d’avoir pu surmonter cette expérience, survivre et être en finale. »

Lors de la finale masculine dimanche, le favori à domicile et numéro deux mondial Carlos Alcaraz vise à défendre son titre contre l’heureux perdant allemand Jan-Lennard Struff.

