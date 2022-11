Aryna Sabalenka étourdit Iga Swiatek pour atteindre le match pour le titre de la finale WTA

Aryna Sabalenka a renversé la numéro un mondiale Iga Swiatek 6-2, 2-6, 6-1 dimanche pour organiser un affrontement pour le titre avec Caroline Garcia lors des finales WTA de fin de saison.

Sabalenka, septième au classement, a vengé une défaite en trois sets face à la Polonaise Swiatek en demi-finale de l’US Open, où Swiatek a remporté son deuxième titre du Grand Chelem de l’année après sa victoire à Roland Garros.

La Française Garcia, sixième au classement, avait battu la Grecque Maria Sakkari 6-3, 6-2 dans l’autre demi-finale.

Sabalenka, qui a qualifié de «miracle» sa qualification pour l’événement après ses difficultés de mi-saison, a renvoyé 23 vainqueurs, dont une douzaine d’as, avec seulement 19 fautes directes.

Swiatek, dont la saison remarquable comprenait huit titres en simple, a vu sa séquence de 15 victoires consécutives contre les 10 meilleures joueuses se terminer.

Elle a eu 26 gagnants et 26 fautes directes car son coup droit habituellement redoutable était inhabituellement peu fiable.

Swiatek n’avait été battue qu’une seule fois en remportant ses trois matchs du tournoi à la ronde, mais a été battue trois fois dans le premier set dimanche alors que Sabalenka prenait les commandes.

Swiatek semblait s’être réinitialisé, cependant, prenant une avance de 4-0 dans la seconde avant que Sabalenka ne parvienne à repousser un point de rupture pour tenir 4-1. Bien que Sabalenka ait breaké pour réduire le déficit à 4-2, Swiatek a récupéré le break et l’a rapidement servi pour nouer le match à un set chacun.

Comme lors de leur affrontement à l’US Open, Sabalenka a fait une pause tôt dans le troisième.

Cette fois, cependant, elle a réussi à faire ressortir l’avantage, brisant à nouveau pour une avance de 5-1 et clôturant de manière impressionnante avec un as et un service gagnant.

Lundi, Sabalenka et Garcia renoueront une rivalité qui les a vus diviser leurs quatre rencontres 2-2.

Garcia, qui a propulsé le classement avec trois titres cette saison, a organisé une clinique contre Sakkari, concluant la victoire en 75 minutes.

Elle a obtenu le break décisif dans le premier pour une avance de 4-2 et a clôturé le set avec un jeu d’amour, puis a pris une avance de 4-0 dans le second.

La première double faute de Garcia du match a donné à Sakkari un point de rupture dans le sixième match, mais Garcia a répondu avec un as et a pris une avance de 5-1 avec un revers cinglant qui a embrassé la ligne de touche.

Sakkari a tenu à forcer Garcia à le servir, et elle a réussi sa deuxième balle de match lorsque Sakkari a envoyé un retour de service dans le filet.

Garcia, qui ne pouvait que s’agenouiller pour reprendre son souffle après une victoire palpitante en trois sets contre Daria Kasatkina samedi pour s’emparer de la dernière place en demi-finale, avait beaucoup d’énergie pour une célébration sautillante et bondissante sur le terrain de Dickies Arena à Fort Worth .

L’événement a été déplacé au Texas en raison de problèmes persistants liés à la pandémie avec la ville chinoise de Shenzhen, qui devait initialement être l’hôte, ainsi que du différend de la WTA avec la Chine sur le statut de la joueuse Peng Shuai.

