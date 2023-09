Aryna Sabalenka est sur le point de devenir n°1 au classement WTA. Elle pourrait aussi être la nouvelle championne de l’US Open

NEW YORK (AP) — Aryna Sabalenka sera la joueuse n°1 au classement WTA la semaine prochaine, en remplacement d’Iga Swiatek. C’est certain. De la façon dont Sabalenka joue en ce moment, elle pourrait très bien supplanter Swiatek en tant que championne de l’US Open.

Lors du premier match de Sabalenka depuis qu’elle est assurée de se hisser au sommet du tennis féminin, elle a montré le jeu basé sur la puissance qui lui permet de dominer tant d’adversaires, écrasant la tête de série n°13 Daria Kasatkina 6-1, 6-3 lundi soir. au stade Arthur Ashe pour se qualifier pour son cinquième quart de finale majeur consécutif.

« Toute cette année, j’ai fait de gros efforts pour atteindre cet objectif », a déclaré Sabalenka à propos de son arrivée au premier rang. « Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Cela signifie beaucoup pour ma famille. C’est fou. C’est incroyable. »

Après la défaite de Swiatek, tête de série, au quatrième tour dimanche soir, la n°3 Jessica Pegula et la n°5 Ons Jabeur – qui était finaliste à New York il y a un an – ont toutes deux été battues lundi. La n°4 Elena Rybakina a tiré sa révérence la semaine dernière.

Tout cela a laissé Sabalenka comme la seule des cinq meilleures femmes restant dans la catégorie.

Elle affrontera le n°23 Zheng Qinwen mercredi pour une place en demi-finale. L’autre quart de finale de la moitié inférieure du tableau opposera la championne de Wimbledon, Marketa Vondrousova, contre la n°17, Madison Keys, finaliste de l’US Open en 2017.

Les quarts de finale de la moitié supérieure de la tranche féminine se joueront mardi : la n°6 Coco Gauff contre la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko et la n°10 Karolina Muchova contre la n°30 Sorana Cirstea.

Zheng, un Chinois de 20 ans, a éliminé Jabeur, qui était malade, par le score de 6-2, 6-3 pour atteindre pour la première fois un quart de finale du Grand Chelem. Keys s’est occupé de Pegula 6-1, 6-3, tandis que Vondrousova a battu l’Américaine Peyton Stearns, non classée, 6-7 (3), 6-3, 6-2.

« Je pense que c’est une victoire importante pour moi », a déclaré Zheng. « Je crois toujours que je suis capable de battre tout le monde si je joue le bon tennis. »

Chez les hommes lundi, le champion en titre Carlos Alcaraz a gagné en deux sets et affrontera ensuite le numéro 12 Alexander Zverev, qui a survécu à Jannik Sinner, tête de série numéro 6, 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-. 3 dans un match nocturne qui a duré 4 heures et 41 minutes et s’est terminé tôt mardi matin.

Le champion 2021, Danill Medvedev, et le n°8 Andrey Rublev s’affronteront dans un quart de finale 100 % russe. Rublev a battu Jack Draper 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 dans l’après-midi, et Medvedev a battu le n°13 Alex de Minaur 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 dans la nuit. .

Sabalenka a déclaré qu’elle pensait qu’elle serait distraite contre Kasatkina par les nouvelles du classement. Bien sûr, cela ne semblait pas être le cas du tout.

Sabalenka, qui a remporté l’Open d’Australie en janvier, frappe fréquemment des tirs avec une telle force et si peu de subtilité que son degré de contrôle peut varier. Mais quand elle est en jeu, elle est difficile à contrer, et Sabalenka a cadré contre Kasatkina, terminant avec un avantage total de 31-7 dans un match qui n’a duré que 75 minutes.

« Je suis super contente de la performance d’aujourd’hui », a déclaré Sabalenka. « Je suis super heureux d’avoir pu la mettre sous pression. »

Kasatkina reconnaît que son service est une faiblesse et donc, sans surprise, elle a eu des problèmes particuliers dans ces matchs. Sabalenka jouait à plusieurs reprises sur le deuxième service dans les 70 mph, soit en arrachant un vainqueur net, soit en forçant une erreur de l’autre côté du filet.

Kasatkina n’a remporté qu’un seul de ses huit jeux de service.

Après sa grande percée à Melbourne Park, Sabalenka a atteint les demi-finales de Roland-Garros et de Wimbledon, portant sa fiche à 21-2 dans les matchs du Grand Chelem cette saison.

Elle tentera désormais de revenir en demi-finale à New York, où elle avait perdu à ce stade il y a deux ans contre Leylah Fernandez et l’année dernière contre Swiatek.

Le classement n°1 lui appartient, mais Sabalenka espère remporter le trophée majeur n°2.

« Je pense qu’elle frappe à la porte depuis un bon moment », a déclaré Pegula. « C’est agréable de voir ce changement et de la voir récompensée pour la qualité de son jeu et sa constance, en particulier dans les Grands Chelems. »

___

Couverture du tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis

Howard Fendrich, Associated Press