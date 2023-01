Aryna Sabalenka Downs Magda Linette pour organiser Summit Clash

Aryna Sabalenka affrontera Elena Rybakina lors de la finale de l’Open d’Australie après avoir vaincu Magda Linette, non classée, 7-6 (7/1), 6-2 lors d’une demi-finale disputée dans des conditions glaciales à la Rod Laver Arena jeudi.

La première apparition en finale du Grand Chelem de Sabalenka, cinquième tête de série, sera contre la championne de Wimbledon, qui avait auparavant battu Victoria Azarenka en deux sets.

“Je suis super contente, super contente d’avoir pu remporter cette victoire”, a déclaré la Biélorusse, qui espérait affronter sa compatriote Azarenka lors de la pièce maîtresse de samedi.

« Magda est une joueuse incroyable. Elle a joué un très bon tennis”, a ajouté la joueuse de 24 ans.

Sabalenka est entrée dans le match en tant que favorite de nombreux observateurs pour la couronne de Melbourne, mais elle n’avait jamais remporté de demi-finale du Grand Chelem lors de trois tentatives précédentes.

Elle avait mené la numéro un mondiale Iga Swiatek 4-2 dans le troisième set de leur demi-finale de l’US Open en septembre avant un effondrement spectaculaire où elle a perdu 16 des 20 derniers points.

Ce genre de bagage mental dans le tennis se cache toujours, en particulier pour quelqu’un d’aussi émotif que Sabalenka, qui a admis avoir été bloqué par les nerfs dans le passé.

Mais la numéro cinq mondiale est dans la forme de sa vie depuis son arrivée en Australie.

Elle a remporté le tournoi d’échauffement international d’Adélaïde et a maintenant prolongé sa séquence sans défaite à 10 matchs, sans perdre un seul set dans aucun d’entre eux.

Sabalenka dégage une personnalité plus calme et plus assurée sur le terrain, sans rien perdre de sa célèbre agressivité.

C’est cette nouvelle version de Sabalenka qui devait subir un examen sévère au début contre Linette, le paquet-surprise de la Pologne.

Linette avait connu une course de rêve vers sa première demi-finale du Grand Chelem à l’âge de 30 ans, éliminant déjà quatre têtes de série en cours de route, dont la numéro quatre mondiale Caroline Garcia de France.

Le Polonais a été le plus rapide à sortir de la porte, brisant l’amour dans le match d’ouverture et conservant une avance rapide.

Sabalenka a été obligée de travailler dur et a montré toute sa patience retrouvée pour se remettre d’accord avec sa propre pause, pour aimer, pour 2-2 et le set est allé à un jeu décisif.

Sabalenka a parfaitement chronométré son moment pour augmenter l’agressivité et le niveau de décibels, se précipitant à 4-0 avec un cri.

Un as qui a à peine coupé la ligne l’a allongée à 5-0 et elle a clôturé confortablement après 51 minutes, après avoir frappé 20 gagnants contre seulement sept de Linette.

“Je dirais que je n’ai pas très bien commencé”, a admis Sabalenka.

“Et puis au bris d’égalité, j’ai en quelque sorte trouvé mon rythme et j’ai juste commencé à me faire confiance, j’ai commencé à viser les tirs. C’était du bon tennis de ma part dans le tie-break.”

Sabalenka n’a montré aucun signe de relâchement dans le deuxième set, brisant Linette et avec un cri de “Allez!” tenant pour un avantage de 3-1.

Une seconde échappée l’amène en vue de la ligne d’arrivée qu’elle franchit en 1h33.

Linette, qui faisait flotter le drapeau de la Pologne après le départ choc du numéro un mondial Swiatek, aura la consolation de grimper à la 22e place mondiale lors de la publication du nouveau classement lundi.

