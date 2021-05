Aryna Sabalenka choque la numéro un mondiale Ashleigh Barty pour remporter l’Open de Madrid

Biélorussie Aryna Sabalenka numéro un mondial stupéfait Ashleigh Barty pour remporter l’Open de Madrid pour la première fois samedi. Sabalenka a été battue par Barty en finale à Stuttgart le mois dernier, mais a pris sa revanche à la Caja Magica, une victoire fulgurante 6-0, 3-6, 6-4 remportant le plus grand titre de sa carrière. La joueuse de 23 ans n’a jamais dépassé le quatrième tour lors d’un Grand Chelem, mais sur cette preuve, elle sera parmi les prétendants à Roland-Garros, qui débutera à Paris plus tard ce mois-ci. C’était le 10e titre en carrière de Sabalenka, mais son premier sur terre battue et cela la verra se hisser au quatrième rang du classement mondial lundi.

Barty était le grand favori à l’approche de la finale, surtout après avoir battu Sabalenka à Stuttgart le mois dernier, également sur terre battue, dans un match qui s’est également déroulé en trois sets.

L’Australien semblait s’être remis d’un premier set réprimant, après avoir égalisé dans le deuxième et mené 4-3, 30-15 sur le service de Sabalenka dans le décideur.

Mais son adversaire n’a jamais cédé et a produit une finition brillante en remportant les 11 derniers points consécutifs pour donner à Barty sa première défaite sur terre battue rouge depuis 2019 à Rome.

« Pour être honnête après la finale à Stuttgart, j’étais blessé, je ne pouvais pas bouger et je voulais me retirer », a déclaré Sabalenka sur le court par la suite.

«Mais la reprise a été bonne, en quatre jours je me sens mieux et maintenant je suis le champion. Ça a été une semaine incroyable. «

Barty sera toujours l’une des favorites à Roland Garros, où l’Australienne a remporté son premier titre du Grand Chelem en 2019.

Son parcours vers la finale à Madrid comprenait la victoire de la championne en titre de Roland-Garros Iga Swiatek en huitièmes de finale.

Après avoir perdu le deuxième set 6-0 à Stuttgart, Sabalenka a pris sa revanche en infligeant la même punition à Barty, dans un cadre d’ouverture éclair.

Barty a été époustouflée par les frappes incessantes de son adversaire par l’arrière, en particulier sur l’aile coup droit, alors que trois pauses ont scellé le set pour Sabalenka, qui n’a concédé que quatre points au service.

Mais Barty a finalement pris pied avec une pause dans le premier match du second, un revers de Sabalenka flottant longtemps pour faire basculer l’élan en sa faveur.

Sabalenka a recroquevillé un coup droit dans le coin pour revenir en arrière mais Barty a rétabli son avantage avec une volée giflée puis a de nouveau cassé pour sceller le set.

Barty a menacé de casser pendant une grande partie du décideur, y compris à 4-3, mais Sabalenka a creusé et a ensuite eu une ouverture à 4-4, lorsqu’un drop-shot raté et une double faute de Barty lui ont donné trois points de rupture. .

Sabalenka a converti le premier avec un revers tonitruant sur toute la ligne et n’a montré aucun signe de nervosité lors du service, prenant une avance de 40-0 et remportant sa première balle de match lorsqu’un coup droit de Barty a frappé le filet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici