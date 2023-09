Aryna Sabalenka, bientôt nouvelle n°1, se qualifie pour les demi-finales de l’US Open

NEW YORK (AP) — Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour les demi-finales de l’US Open mercredi, ressemblant tout à fait à une joueuse qui sera bientôt classée n°1 tout en remportant une victoire 6-1, 6-4 sur Zheng Qinwen en un peu plus d’un an. heure.

Sabalenka, qui occupera la première place du classement WTA de la semaine prochaine en raison de la défaite au quatrième tour de l’actuelle n°1 et championne en titre Iga Swiatek, n’a toujours pas perdu un set à Flushing Meadows – et a cédé un total de 21 matchs. à travers cinq matches.

Sabalenka a traversé son quart de finale sous une chaleur approchant les 95 degrés Fahrenheit (35 Celsius), provoquant une fermeture partielle du toit du stade Arthur Ashe pour offrir plus d’ombre aux spectateurs et aux joueurs.

La Biélorusse, tête de série n°2, a atteint au moins les demi-finales lors des cinq derniers tournois du Grand Chelem, remportant son premier titre majeur à l’Open d’Australie en janvier.

« Je viens de me donner une autre opportunité de faire mieux en demi-finale », a déclaré Sabalenka dans son interview d’après-match. « J’ai encore des choses à faire à New York. … Je penserai à devenir n°1 mondial après l’US Open.

L’autre demi-finale féminine jeudi opposera la n°6 Coco Gauff à la n°10 Karolina Muchova dans un affrontement entre les deux dernières finalistes de Roland-Garros.

Zheng, une Chinoise de 20 ans qui a atteint son premier quart de finale d’un Grand Chelem en éliminant Ons Jabeur, finaliste de l’US Open 2022, a réussi à remporter une balle de match avec un as. Mais elle n’a obtenu que 41 % de ses premiers services en jeu et n’a remporté que trois points contre le premier service de Sabalenka.

La prochaine étape pour Sabalenka est le vainqueur du match nocturne sur Ashe entre la championne de Wimbledon, neuvième tête de série, Marketa Vondrousova, et l’Américaine n°17 ​​Madison Keys, finaliste de l’US Open 2017.

Également prévu pour la séance d’une journée, Daniil Medvedev contre Andrey Rublev dans un quart de finale masculin 100 % russe. Medvedev, troisième tête de série, a remporté le titre à Flushing Meadows en 2021.

Medvedev ou Rublev rencontreront le vainqueur du dernier verre entre le champion en titre Carlos Alcaraz et le n°12 Alexander Zverev, qui a remporté lundi un match de quatrième tour contre Jannik Sinner qui a duré 4 heures et 41 minutes.

L’autre match des demi-finales masculines de vendredi est déjà fixé, avec Novak Djokovic, tête de série n°2, affrontant le percutant Américain Ben Shelton.

James Martinez, Associated Press