Aryna Sabalenka bat Zheng Qinwen pour le titre en simple féminin de l’Open d’Australie

Le nom d’Aryna Sabalenka a continué à prendre de l’ampleur et à gravir les sommets du tennis féminin samedi soir à Melbourne, lorsque la Biélorusse, souvent connue pour ses combats profondément humains avec de grandes pressions, a trouvé son chemin vers quelque chose qui ressemble à la tranquillité. Alors que la deuxième joueuse mondiale a remporté une belle finale de 76 minutes en simple féminin à l’Open d’Australie, 6-3, 6-2, face à la Chinoise Zheng Qinwen, tête de série n°12, elle a navigué au-dessus des sagas qu’elle a fréquentées et a accumulé d’autres chiffres significatifs. au sommet de sa pile fleurie.

Elle a remporté un deuxième titre consécutif en simple féminin à Melbourne avec sa puissance habituelle et sa sérénité retrouvée, faisant d’elle la première gagnante à répétition depuis sa compatriote Victoria Azarenka en 2012-13. Elle a remporté un deuxième titre en simple dans un tournoi du Grand Chelem, faisant d’elle la 10e femme de l’ère ouverte avec précisément ce total, aux côtés d’Azarenka, Garbiñe Muguruza, Simona Halep, Amelie Mauresmo, Petra Kvitova, Svetlana Kuznetsova, Li Na, Mary Pierce et Tracy Austin. . Et elle éprouva l’un des meilleurs sentiments au monde : celui du travail qui en valait la peine.

“Maintenant, avoir deux titres du Grand Chelem”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match, “cela m’a définitivement donné plus de confiance et de confiance en moi. Et je savais que toute ma vie, ce n’était pas une perte de temps, que je faisais la bonne chose et que je suis là où je suis censé être, donc c’est vraiment important.

Elle est certainement entrée dans un domaine raréfié à 25 ans, comme en témoigne son balayage des 14 sets de cet Open d’Australie. Cela contrastait avec les matchs compliqués pour lesquels elle était devenue plutôt connue, même au cours de son année 2023 extrêmement cohérente, lorsqu’elle est devenue la seule joueuse à atteindre les demi-finales des quatre tournois majeurs, remportant une finale de haut calibre de l’Open d’Australie 2023 contre le champion de Wimbledon 2022. Elena Rybakina en trois sets et perdant des matchs en trois sets contre Karolina Muchova en demi-finale de Roland-Garros, Ons Jabeur en demi-finale de Wimbledon et Coco Gauff en finale de l’US Open. À un moment donné, lors d’une réponse à propos de son service à toute épreuve, elle a déclaré : « Je ne deviens plus folle comme avant » lorsque les moments deviennent sous-optimaux.

“Mais oui, je veux dire, il me faut tellement de temps pour devenir qui je suis actuellement sur le terrain, pour avoir ce contrôle sur moi-même et pour mieux me comprendre”, a déclaré le joueur qui a passé huit semaines au n°1. l’automne dernier. « Oui, ça a été un long voyage et un long chemin à parcourir. Je l’ai juste dit comme si j’allais prendre ma retraite mais oui, trop tôt je pense. Je peux encore faire autre chose. Mais oui, il me faut un peu de temps pour devenir qui je suis maintenant.

Elle est devenue un pilier de la lutte au cours d’une tournée axée sur la parité, la profondeur et l’agitation dans les classements. Elle a atteint au moins les demi-finales lors de six tournois consécutifs du Grand Chelem et dans huit de ses 10 derniers tournois. Elle est passée d’une fiche de 16-14 lors de ses 14 premiers tournois majeurs à 50-8 lors des 10 suivants. -coup droit gagnant sur le terrain pour mettre fin aux choses un cinquième point de championnat, elle a levé les bras avec une exaltation moins émotionnelle que celle de l’année dernière, lorsqu’elle avait opté pour le grand renversement devant le tribunal. Sa victoire était à la fois superficielle et bienvenue. La centrale de 6 pieds née à Minsk et résidant à Miami est devenue la joueuse la plus fiable, un fait renforcé par son service amélioré, un sujet sur lequel tout le monde et Gauff ont commenté ces derniers temps.

Le concurrent qui languissait dans une double faute il y a quelques années possède désormais un service qui a compté le plus dans les deux récents matchs de haut niveau contre Zheng : un quart de finale de l’US Open en septembre dernier et cette finale australienne. Dans le premier cas, Sabalenka a remporté 45 des 54 points de service en neuf jeux de service et a amené Zheng à dire que « la prochaine fois, si je dois jouer contre elle, je devrai m’occuper surtout du retour, comment le gérer, son service ». jeu.” Désormais, Sabalenka a également remporté 40 sur 57 en neuf matchs de service, appliquant une pression partout, de sorte que même si Zheng, 21 ans, se prépare pour un premier voyage dans le top 10 (de son numéro 15 actuel), elle vient ensuite. Dans le classement de la semaine, sa première finale lors de son neuvième essai majeur l’a laissée dire : « Au fond, je pense que j’aurais pu faire bien mieux que ça » et « Elle enlève le rythme, par rapport aux autres joueuses ».

Zheng connaissait certes quatre balles de break, contre zéro la dernière fois, mais elle savait aussi qu’un adversaire continuait de grandir dans sa capacité à gérer de tels désagréments. Elle connaissait un adversaire qui s’est redressé lorsqu’une avance de 40 amours dans le match final a pris un aspect désordonné une fois que Zheng l’a ramenée à deux. Et elle connaissait un adversaire qui a déclaré aux journalistes en Australie : « C’est toujours émouvant en dehors du terrain, mais dès que je suis entré sur le terrain, je me suis dit : « D’accord, je pense que j’ai le contrôle et je pense que je le suis, comment faire ? disons, émotionnellement prêt pour ça, vous savez ? Donc par rapport à l’année dernière, c’est une moi complètement différente. Par rapport à l’US Open, encore une fois, c’est un moi différent, je suis plus contrôlé et un peu comme, (je) ne laisse pas le reste des choses me venir à l’esprit et je me concentrais sur moi-même donc je pense que c’est une grosse différence.”

Sabalenka était un titan samedi, qui, en apprenant sur elle-même, a appris que remporter un titre majeur ne lui donnait pas envie de rester dans le couronnement. “Ouais, en fait”, a déclaré Sabalenka, “je pensais que je ne voulais pas être ce joueur qui gagne, puis j’ai disparu, je voulais juste montrer que je suis capable d’être toujours là et je’ Je suis capable d’en gagner un autre. J’espère vraiment qu’il y en aura plus de deux pour le moment.