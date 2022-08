Aryna Sabalenka bat Zhang Shuai pour s’assurer une place en demi-finale à Cincinnati

La No. 7 mondiale Aryna Sabalenka, de Biélorussie, s’est appuyée sur son solide retour de service pour surmonter le défi de la Chinoise Zhang Shuai 6-4, 7-6(1) et faire sa première demi-finale sur terrain dur en près d’un an au Western & Southern Ouvert ici.

Le solide Biélorusse a battu Zhang pour la quatrième fois en cinq rencontres, dont une deuxième cette année, en 1h49.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : L’Olympique Lyonnais ressort plus fort en seconde période pour marteler Troyes 4-1

Les cinq matches entre les deux ont été décidés en sets consécutifs, et pour ce faire cette fois, Sabalenka a dû se défendre de plusieurs déficits. Elle a remporté le premier set sur une panne à 4-3, et a également été en panne quatre fois dans le deuxième set.

Il s’agit de la première demi-finale sur terrain dur de Sabalenka, âgée de 24 ans, depuis l’US Open de l’année dernière, et son deuxième dernier carré à Cincinnati après avoir atteint la scène en 2018.

“Ce fut un match difficile et elle a joué un tennis incroyable”, a déclaré Sabalenka, citée par wtatennis.com après la victoire. «Je suis super content que, même si mon service n’a pas bien fonctionné dans le deuxième set, j’ai pu rester concentré dans les matchs retour. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour rester concentré dans les matchs retour.

A LIRE AUSSI : Elena Rybakina, la championne de Wimbledon, ne concourra pas à Cincinnati

Sabalenka cherchera à s’assurer une place dans la troisième finale de la saison, après avoir terminé deuxième devant Iga Swiatek au Porsche Tennis Grand Prix de Stuttgart et devant Veronika Kudermetova au Libema Open sur gazon.

Pour atteindre la finale, elle devra battre la tête de série n ° 7 Jessica Pegula ou Caroline Garcia.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici