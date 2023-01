Aryna Sabalenka bat Elena Rybakina pour remporter la palpitante finale de l’Open d’Australie féminin

CNN

—



Aryna Sabalenka, née en Biélorussie, a battu Elena Rybakina en trois sets pour remporter une palpitante finale de l’Open d’Australie féminin samedi, devenant ainsi la première joueuse à concourir sous un drapeau neutre pour remporter un grand chelem.

Au milieu du conflit en cours en Ukraine, l’organisateur du tournoi Tennis Australia a demandé aux joueurs russes et biélorusses de concourir en tant que neutres.

Surjoué dans le premier set, Sabalenka est venu de l’arrière pour vaincre le champion en titre de Wimbledon 4-6 6-3 6-4 dans un revirement remarquable à Melbourne.

Briser le service de Rybakina lors du septième match d’un troisième set tendu s’est avéré être la percée cruciale pour la cinquième tête de série, dont le service venimeux et les coups de fond intenses ont finalement ouvert la voie à son succès.

Un départ nerveux de Sabalenka – elle a commis cinq doubles fautes et n’a remporté que quatre points au deuxième service du premier set – a donné l’impression que ce serait un deuxième Grand Chelem de routine pour Rybakina alors qu’elle remportait le premier set en 34 minutes.

Mais Sabalenka a trouvé précision et puissance dans les deuxième et troisième sets, Rybakina hésitant à des étapes cruciales. Le Kazakh d’origine russe, qui est également un gros frappeur, a récolté trois points au championnat mais a envoyé un long coup droit au quatrième. Sabalenka est tombée au sol, réduite aux larmes en remportant son premier major.

Elle a célébré en grimpant dans la loge des joueurs où son entraîneur, Anton Dubrov, pouvait être vu en train de sangloter dans une serviette.

“Je tremble encore et je suis super nerveuse”, a-t-elle déclaré aux spectateurs lors de son discours sur le terrain avant la présentation.

En recevant le trophée des mains de Billie Jean King, Sabalenka a remercié la grande américaine pour son travail de pionnière dans le football féminin, et a ensuite remercié son équipe, qu’elle a décrite comme la « la plus folle du circuit ».

« Nous avons traversé beaucoup de bas l’année dernière », a-t-elle déclaré. “Nous avons travaillé si dur, vous méritez ce trophée, il s’agit plus de vous que de moi. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous aime.”

Sabalenka, née à Minsk, participait à sa première finale du Grand Chelem, après avoir perdu trois demi-finales majeures. Servant la première, elle a ouvert le match avec une double faute car les nerfs ont clairement joué un rôle dans une occasion comme celle-ci. Elle a admis plus tard qu’elle n’avait pas tactiquement « joué de mon mieux » dans le premier set.

Dans le deuxième set, elle a ciblé le coup droit de Rybakina et s’est cassée tôt pour une avance de 3-1. Lorsque Rybakina a menacé de revenir immédiatement, comme elle l’avait fait dans le premier set, Sabalenka a tenu bon, surmontant une autre double faute pour étendre encore son avance à 4-1 avant de remporter le set avec un as.

Après un deuxième set impressionnant de Sabalenka, le match est entré dans un troisième set tendu. Au départ, la paire s’est affrontée, toutes deux ayant le courage d’aller chercher leurs coups, pour maintenir le pouvoir, mais c’est Sabalenka qui a finalement percé, mettant fin à une finale divertissante avec 17 as et 51 vainqueurs.

“J’ai besoin de quelques jours de plus pour réaliser ce qui s’est passé”, a déclaré Sabalenka à Eurosport.

« Je suis juste super heureux et fier. Il y a tellement de choses dans ma tête. Je ne suis pas sur cette planète en ce moment. C’est une sorte de soulagement, j’ai été dans le top 10 mais je n’avais pas encore de trophée du Grand Chelem et ça a été vraiment difficile de l’obtenir, chaque chelem était super émouvant.

“C’est un soulagement, c’est une joie, je suis juste fier de moi, de tout le monde.”

Lorsqu’on lui a demandé comment elle fêterait ça, Sabalenka a répondu en riant: “Probablement en train de manger tout ce que je n’ai pas pu cette semaine.”

Rybakina était classée 25e au monde avant ce tournoi – une position qui dément son talent et son succès – et elle a commencé le tournoi en jouant sur les courts extérieurs.

Son échec à entrer dans le top 10 est principalement dû au fait que les points de classement de Wimbledon de l’année dernière ont été supprimés en raison de la décision du tournoi d’interdire aux Russes et aux Biélorusses de jouer.

Atteindre la finale à Melbourne – où elle a battu trois anciens vainqueurs du Grand Chelem en cours de route à Iga Światek, Jelena Ostapenko et Victoria Azarenka – l’aidera sans aucun doute à gravir les échelons.

“J’espère que nous aurons beaucoup plus de batailles”, a déclaré Rybakina à Sabalenka lors de la remise du trophée. “Ce fut une bonne année pour moi et j’espère que l’année prochaine j’obtiendrai le même résultat et (faire) encore mieux.”