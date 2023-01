Aryna Sabalenka bat Donna Vekic pour atteindre les demi-finales

Mercredi, Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie en battant une fougueuse Donna Vekic 6-3, 6-2 dans une bataille de 1h49 sur la Rod Laver Arena.

La joueuse de 24 ans, seule tête de série parmi les 10 premières au tirage au sort, a tenté sa chance dans un premier set physique d’une heure jonché de points de rupture avant de s’enfuir avec le second.

Aryna Sabalenka est dans le #AusOpen demi finales. Elle bat Donna Vekic 63 62 et a ensuite Magda Linette Ce n’est pas le meilleur jour de service pour l’un ou l’autre : 27 balles de break, 7 breaks (sur 17 matchs joués), 22 doubles fautes (13 par Vekic), 56 % et 50 % de premiers services ont atterri en pic.twitter.com/Qg8lSJTWgr — Tanuj Lakhina (@tanujlakhina) 25 janvier 2023

“C’est vraiment spécial d’être en demi-finale ici, c’était un match difficile”, a déclaré Sabalenka, disputant son premier quart de finale de l’Open d’Australie.

“Je suis super content de la victoire et c’était tellement génial de jouer ici aujourd’hui, l’ambiance était incroyable.”

Sabalenka est entré dans le match comme le favori de nombreux observateurs pour un premier majeur. Elle a remporté le récent WTA Adelaide International et n’avait pas perdu un set en 2023 en huit matches.

Le numéro cinq mondial avait atteint les demi-finales de l’US Open lors de chacune des deux dernières saisons et avait fait partie des quatre derniers à Wimbledon en 2021.

En revanche, la Croate Vekic, 64e, âgée de 26 ans, est revenue dans le top 20 après une opération au genou il y a deux ans qui, selon elle, pourrait mettre fin à sa carrière.

Ce n’était que son deuxième quart de finale majeur après l’US Open 2019.

Mais Vekic avait remporté cinq des six rencontres de la paire, notamment aux Jeux olympiques de Tokyo et à San Diego en octobre dernier, et elle a pu exercer une pression féroce sur le service de Sabalenka dès le début.

Le Biélorusse a résisté à l’assaut, sauvant trois balles de break pour mener 2-1.

Elle a brisé Vekic pour aimer 3-1, mais la Croate a immédiatement repris le service lors du match suivant, le sécurisant sur le premier des deux autres points de rupture.

Le service de Vekic est resté fragile et elle a dû sauver des points de rupture dans chacun de ses jeux de service, pas aidée par sept doubles fautes lors de ses trois premiers jeux de service.

Vekic a essayé de mélanger son jeu, de délicats amortis et de punir les gagnants en coup droit, créant plus d’ouvertures sur le service de Sabalenka.

Mais cette version de Sabalenka, qui a si souvent été déstabilisée par le passé, a refusé de céder et a de nouveau pris de l’avance avant de prendre une pause décisive pour mener 5-3.

Vekic avait encore une chance de égaliser alors que Sabalenka servait pour le set. Mais elle est allée juste à côté avec une tentative gagnante en coup droit et Sabalenka l’a emporté 6-3 après une bataille titanesque de 60 minutes.

“Je pense que c’est juste parce que j’étais calme et que j’attendais ce match d’elle”, a déclaré Sabalenka, 24 ans.

“J’ai donc pu rester dans le match quoi qu’il arrive. Donc je pense que c’était la clé.”

Sabalenka a eu l’élan et a mis le service de Vekic sous plus de pression au début du deuxième set, s’étirant jusqu’à un double break pour 3-0 alors que le nombre de doubles fautes du Croate montait à 12.

Sabalenka a vacillé, purgeant deux doubles fautes et faisant face à des points de rupture, comme elle l’avait fait à chaque jeu de service, lorsqu’elle servait pour le match à 5-2.

Après trois égalités et alors que la tension montait, Sabalenka a franchi la ligne sur sa première balle de match.

Sabalenka a complété la composition de la demi-finale et affrontera le package surprise polonaise Magda Linette jeudi pour une place dans sa première finale de Grand Chelem.

(Avec les contributions des agences)

