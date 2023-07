Aryna Sabalenka atteint les demi-finales de Wimbledon. La reine Camilla est assise dans la loge royale

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Aryna Sabalenka a atteint les demi-finales de Wimbledon pour la deuxième fois consécutive, avec une pause d’un an entre les deux parce qu’elle a été bannie du tournoi en 2022.

Sabalenka, une Biélorusse classée deuxième tête de série au All England Club, a dû s’absenter de la compétition l’an dernier avec d’autres joueuses de son pays et de Russie à cause de la guerre en Ukraine. Elle s’est qualifiée mercredi en battant Madison Keys 6-2, 6-4 sur le court n°1.

« C’est vraiment incroyable d’être de retour en demi-finale. J’ai hâte de disputer ma deuxième demi-finale à Wimbledon », a déclaré Sabalenka, qui a perdu contre la deuxième Karolina Pliskova en 2021. « J’espère pouvoir faire mieux que la dernière fois.

Cette victoire a porté le record de Sabalenka à 17-1 lors des tournois majeurs cette année. Elle a remporté l’Open d’Australie et atteint les demi-finales de l’Open de France avant ses cinq victoires à ce jour sur l’herbe à Wimbledon.

Sabalenka a également amélioré son record à 6-0 lors des quarts de finale du Grand Chelem, et elle l’a fait malgré une grande partie des acclamations envers Keys mercredi.

« Merci beaucoup pour l’ambiance, même si vous l’avez davantage soutenue », a déclaré Sabalenka sur le terrain. « J’ai toujours aimé jouer devant vous les gars. »

Sabalenka affrontera ensuite Ons Jabeur, sixième tête de série tunisienne qui a battu la championne en titre Elena Rybakina 6-7 (5), 6-4, 6-1 sur le court central lors d’un match revanche de la finale de l’an dernier.

« Je souhaite que nous puissions échanger ce match de la finale de l’année dernière », a déclaré Jabeur, qui a perdu contre Rybakina en trois sets en 2022.

Jabeur a remporté huit des neuf derniers matchs pour atteindre les demi-finales d’un tournoi majeur pour la troisième fois. Elle a une fiche de 2-0 lors des deux précédentes, atteignant également la finale de l’US Open de l’an dernier.

« Je vais garder l’esprit sur le terrain et j’espère que la foule sera avec moi », a déclaré Jabeur à propos du match contre Sabalenka.

Plus tard mercredi, dans les quarts de finale masculins, Carlos Alcaraz, tête de série, devait affronter Holger Rune sur le court central. Daniil Medvedev devait affronter Chris Eubanks sur le court n°1.

La reine Camilla était présente le jour 10 du tournoi, environ une semaine après que Kate, la princesse de Galles, se soit assise dans la loge royale.

Chris Lehourites, Associated Press