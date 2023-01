Aryna Sabalenka, 24 ans, remporte son premier titre du Grand Chelem

Melbourne, Australie –

Les services étaient gros. Tellement gros. D’autres clichés aussi. Les points se sont vite écoulés. Si vite : Sept des 13 premiers étaient des as.

Et il était donc immédiatement évident lors de la finale féminine de l’Open d’Australie entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina que celle qui parviendrait à maintenir son service en ligne, à lire les retours et à rester stable dans les moments les plus serrés sortirait victorieuse.

Cela s’est avéré être Sabalenka, une Biélorusse de 24 ans, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem en revenant battre la championne de Wimbledon Rybakina 4-6, 6-3, 6-4 à Melbourne Park samedi soir, en utilisant 17 as parmi ses 51 gagnants au total pour surmonter sept doubles fautes.

Il était révélateur que les remarques de Sabalenka lors de la cérémonie d’après-match s’adressaient à son entraîneur, Anton Dubrov, et à son préparateur physique, Jason Stacy – elle les a qualifiés de “l’équipe la plus folle de la tournée, je dirais”.

“Nous avons traversé beaucoup de, je dirais, de bas l’année dernière”, a déclaré Sabalenka, qui participait à sa première finale majeure. “Nous avons travaillé si dur et vous méritez ce trophée. Il s’agit plus de vous que de moi.”

Maintenant 11-0 en 2023 avec déjà deux titres, c’est une joueuse puissante dont la force la plus éclatante était aussi son déficit le plus criant : son service. Longtemps capable de marteler les as, elle a également eu un problème bien connu de double faute, menant le circuit dans cette catégorie l’an dernier avec près de 400, dont plus de 20 chacun dans certains matchs.

Après de nombreuses pressions de son groupe, elle a finalement accepté de subir une refonte de ses mécaniciens de service en août dernier. Cela, combiné à un engagement à essayer de rester calme dans les moments les plus stressants, porte vraiment ses fruits maintenant.

Le seul set qu’elle a perdu toute la saison a été le match d’ouverture samedi contre Rybakina, qui a éliminé la n ° 1 Iga Swiatek au quatrième tour.

Mais Sabalenka a renversé la vapeur avec un style agressif et, surtout, en brisant Rybakina à trois reprises, la dernière venant pour une avance de 4-3 dans le troisième set qui n’a jamais été abandonnée.

Pourtant, Sabalenka devait travailler pour le championnat tout en servant dans ce qui serait le dernier match, commettant une double faute sur sa balle de match initiale et en nécessitant trois autres pour clôturer les choses.

Lorsque Rybakina a envoyé un long coup droit pour couronner la finale après près de 2 heures et demie, Sabalenka s’est laissée tomber sur le dos sur le terrain et est restée un peu au sol, couvrant son visage alors que ses yeux se remplissaient de larmes.

Sabalenka avait une fiche de 0-3 en demi-finale du Grand Chelem jusqu’à l’élimination de Magda Linette à Melbourne. Désormais, Sabalenka a fait mieux et se hissera à la deuxième place du classement.

Alors que les mouettes criaient bruyamment en survolant la Rod Laver Arena, Rybakina et Sabalenka ont échangé des services en plein essor. Le plus rapide de Rybakina est arrivé à 195 km/h (121 mph), celui de Sabalenka à 192 km/h (119 mph). Ils ont échangé des coups de fond en zoom depuis la ligne de base, souvent intouchables, ce qui a donné vainqueur après vainqueur.

“J’espère”, a déclaré Rybakina par la suite, “nous allons avoir beaucoup plus de batailles.”

La statistique clé, finalement, était la suivante : Sabalenka a accumulé 13 balles de break, Rybakina sept. Le trio de conversions de Sabalenka était suffisant, et la pression constante qu’elle a réussi à appliquer lors des jeux de service de Rybakina a dû faire des ravages.

Sabalenka n’avait été breaké que six fois en 55 matchs de service au cours de ces deux semaines, une moyenne d’une fois par match. Il a fallu à Rybakina moins de 10 minutes d’action et les deux matchs de réception pour prendre la mesure des choses et mener 2-1, aidée par la récupération d’un service arrivé à 117 mph (189 km/h).

Quelques jeux plus tard, Sabalenka a rendu la pareille, mettant également sa raquette sur l’une des offres de Rybakina à la même vitesse. Puis, lorsque Sabalenka a réussi un coup gagnant en revers sur la ligne pour saisir son premier break et tirer même à 4-tout, elle a regardé Dubrov et Stacy dans les gradins, a levé le poing et a crié.

Lors du match suivant, cependant, Sabalenka a rendu ce retour droit, faisant deux doubles fautes – y compris sur un point de rupture – pour donner à Rybakina un avantage de 5-4. Cette fois, Sabalenka se tourna à nouveau vers son entourage, mais avec un soupir et un roulement d’yeux et les bras tendus, comme pour dire : « Pouvez-vous le croire ?

Peu de temps après, Rybakina était amoureuse de posséder cet ensemble.

Sabalenka a changé l’élan dès le départ dans le deuxième set. Attaquant agressivement, elle a breaké pour monter 3-1, a tenu 4-1 et a finalement servi, à juste titre, avec un as – sur un deuxième service, rien de moins.

Sabalenka a reconnu à l’avance qu’elle s’attendait à être nerveuse. Ce qui est parfaitement logique : c’était le match le plus important de sa carrière à ce jour.

Et si ces frousses étaient évidentes très brièvement au début – elle a commis une double faute sur le tout premier point de la soirée – et semblaient refaire surface à l’approche de la fin, Sabalenka les contrôlait suffisamment bien pour terminer le travail.