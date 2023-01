Aryeh Deri : Netanyahu licencie un allié clé après une ordonnance de la Haute Cour

Jérusalem

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche son allié clé Aryeh Deri de tous les postes ministériels, conformément à une décision de la Haute Cour israélienne selon laquelle il était déraisonnable de nommer le chef du parti Shas à des postes au sein du gouvernement.

Le tribunal avait déclaré que la nomination de Deri “ne pouvait pas tenir” en raison de ses condamnations pénales et parce qu’il avait déclaré devant le tribunal l’année dernière avant d’être condamné pour fraude fiscale qu’il se retirerait de la vie publique.

Netanyahu a déclaré à Deri qu’il avait pris cette décision “le cœur lourd, avec une grande tristesse”, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

Le limogeage de Deri est intervenu le lendemain de la manifestation de plus de 100 000 personnes dans le centre de Tel-Aviv contre le gouvernement de Netanyahu et ses réformes judiciaires prévues, selon les estimations de la police dans les médias israéliens. Des milliers d’autres personnes ont manifesté à Jérusalem et dans d’autres villes israéliennes, a indiqué la police.

C’est la troisième semaine que les opposants au gouvernement de Netanyahu sont descendus dans la rue pour protester, mais la plus grande participation à ce jour.

Le ministre de la Justice de Netanyahu, Yariv Levin, a annoncé une série de réformes judiciaires au début du mois qui permettraient au parlement d’annuler les décisions des hautes cours et donneraient aux politiciens plus de pouvoir dans la nomination des juges. Mercredi, la Haute Cour a décidé que Netanyahu devait licencier Deri, qui avait déjà été reconnu coupable d’infractions pénales, notamment d’infractions fiscales. Deri a purgé une peine avec sursis et a déclaré qu’il quitterait la fonction publique.

Le parti Shas de Deri – qui a remporté 11 sièges au parlement israélien de 120 sièges, la Knesset, en novembre et est un élément clé de la coalition de Netanyahu – a immédiatement riposté, qualifiant la décision de justice « d’arbitraire et sans précédent ».

Le parti religieux séfarade a déclaré que le tribunal “a rejeté aujourd’hui les voix et les votes de 400 000 électeurs du mouvement Shas”.

“Aujourd’hui, le tribunal a en fait jugé que les élections n’avaient aucun sens. La décision du tribunal est politique et entachée », a déclaré le parti.

La Haute Cour avait été invitée à se prononcer sur la question de savoir s’il était juridiquement raisonnable de nommer Deri à des postes dans le cabinet de Netanyahu malgré sa condamnation pour fraude fiscale. Les juges ont statué que sa nomination « ne peut pas tenir ».

“Cela est, entre autres, dû à son arriéré de condamnations pénales” et à son incapacité à se retirer de la vie publique comme il a dit qu’il le ferait lorsqu’il serait condamné dans l’affaire de fraude fiscale.

Des dirigeants de l’opposition, dont l’ancien Premier ministre Yair Lapid et l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, ont assisté à la manifestation de samedi à Tel-Aviv.

« Ce que vous voyez ici aujourd’hui est une manifestation en faveur de l’État. Des gens qui aiment le pays sont venus défendre sa démocratie, ses tribunaux, l’idée d’une vie commune et d’un bien commun », a tweeté Lapid. « Il y a des amoureux d’Israël ici qui sont venus manifester pour un État juif démocratique selon les valeurs de la Déclaration d’indépendance. Nous n’abandonnerons pas tant que nous n’aurons pas gagné. »