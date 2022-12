Aryan Khan va lancer une marque de vodka en Inde, en partenariat avec le plus grand brasseur du monde

Le fils de la superstar Shah Rukh Khan, âgé de 25 ans, Aryan Khan, qui a récemment annoncé son premier projet en tant que réalisateur, est maintenant prêt à entrer dans le monde des affaires. Mardi, Aryan a annoncé qu’il lançait une marque de vodka haut de gamme et pour cela, il s’est associé à la plus grande entreprise brassicole du monde.

Il a également partagé une photo et écrit : “Cela fait près de 5 ans depuis la conception de ce collectif de luxe lifestyle. D’YAVOL est enfin là…” Selon le rapport Mint, Aryan Khan s’est associé à Bunty Singh et Leti Blagoeva. Ils ont également lancé une société appelée Slab Ventures qui s’est associée à la branche locale d’Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Pour les non-initiés, AB InBev est le plus grand brasseur au monde à des fins de distribution et de marketing.





En parlant à Mint, Aryan a déclaré: «Nous pensions qu’il y avait une sorte de vide dans l’espace actuel. Et quand il y a un vide, il y a une opportunité, et je pense que les entreprises sont avant tout des opportunités.

Il a ajouté: «L’idée était en quelque sorte de combiner une haute qualité, une vision perturbatrice jeune et une esthétique cool, et de la rassembler sous un même toit, et ce faisant, de plaire aux consommateurs plus matures et exigeants ainsi qu’à la jeune génération. ”

Plus tôt, le fils aîné de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, s’est rendu sur Instagram et a révélé qu’il était prêt à diriger son premier projet car il a fini d’écrire pour celui-ci. Il a écrit: “Enveloppé avec l’écriture… j’ai hâte de dire action.”

Selon nos sources, Aryan Khan a achevé l’écriture de son premier projet, une série qui sera également réalisée par lui. Le projet devrait monter en étages en 2023.

Les internautes ont réagi à la nouvelle, l’un d’entre eux a écrit : “Nous attendons ……. bade bade deshon me aise chhoti chhoti batein ho jati hai., ça veut dire ddlZ.” Le second a dit : “Tbh, je suis vraiment excité de voir ton travail.” Le troisième a dit, “c’est quelque chose que j’attendais de tout mon coeur.” Le quatrième a dit: “Shah & gauri seront si fiers de toi aryyyy.” Le cinquième a dit: “Tous les meilleurs frères attendent de voir ça.”