Aryan Khan révèle ce qui est commun entre lui et Shah Rukh Khan, Gauri, Suhana alors qu’il jongle avec le cinéma et une nouvelle entreprise

Après avoir annoncé ses débuts en tant que scénariste dans une série Web produite par Red Chillies Entertainment, le fils aîné de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, s’est également lancé dans sa nouvelle entreprise. Le jeune homme de 25 ans a maintenant dévoilé ce qu’il partage avec son père superstar Shah Rukh Khan, sa mère entrepreneure Gauri Khan et l’actrice en herbe Suhana Khan.

Aryan a déclaré que les membres de sa famille croient qu’il faut suivre ce qui vous passionne et que ce qui rend leur travail plus amusant et agréable, ce qui aide finalement leurs domaines d’intérêt à s’épanouir avec le temps. Il a également parlé de lui et de son père dans une franchise sportive mondiale il y a environ 10 ans.

“Le point commun entre la famille est qu’ils croient qu’il faut suivre ce qui vous passionne. Ma mère est productrice, mais elle aime la décoration d’intérieur. Elle en a fait une entreprise prospère parce qu’elle aime le faire. Mon père est acteur , mais il a aussi un studio VFX, une société de production, et parce que nous aimions le sport, nous nous y sommes lancés il y a environ 10 ans. Maintenant, il y a une franchise sportive mondiale qui se développe et qui se porte très bien”, a déclaré Aryan à Vogue dans l’interview.

Lorsqu’on a demandé à Aryan comment il réussissait à équilibrer le temps entre l’écriture de scénarios et son entreprise, il a dit qu’il avait été complètement submergé, mais dans le bon sens. Bien que cela prenne énormément de temps, Aryan s’amuse beaucoup et apprécie le processus. Il a dit qu’il ne dort que 4 à 5 heures par jour.

D’yavol est une marque aux multiples verticales qui se lancera dans un premier temps dans les boissons et les vêtements. Aryan a déclaré qu’il avait commencé à travailler sur l’idée il y a environ 5 ans alors qu’il étudiait à l’étranger et qu’il travaillait avec les partenaires européens Bunty Singh et Blagoeva, qu’il a rencontrés par l’intermédiaire de son père Shah Rukh Khan alors que ce dernier tournait Dilwale en Bulgarie entre 2014 et 2015. . Ils ont rencontré Aryan lors de leur visite en Inde et ils se sont immédiatement entendus.