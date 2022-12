Aryan Khan prêt avec son premier scénario ; Shah Rukh Khan dit qu’il est temps “d’oser”

Tous les yeux sont rivés sur le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, depuis un certain temps déjà. Il y a eu des histoires sur la façon dont il développe un script qu’il envisage de diriger pour une plate-forme OTT de premier plan. Il semble que le projet roulera à partir de l’année à venir. Aryan Khan a partagé une photo sur les réseaux sociaux avec son scénario. Il a légendé la photo, “Enveloppé avec l’écriture, j’ai hâte de dire action.” Selon certains portails, il a déjà effectué des repérages pour son premier projet. Shah Rukh Khan a commenté: “Wow .penser croire .rêver terminé, maintenant osez .vous souhaiter le meilleur pour le premier. C’est toujours spécial.”

Aryan Khan pourrait faire ses débuts en tant que réalisateur avec un thriller. Il a été dit que Karan Johar souhaitait lancer Aryan Khan en tant qu’acteur, mais l’enfant star n’était pas intéressé. Il semble qu’il ait fait une offre non pas une mais deux fois. Aryan Khan est plus tourné vers le cinéma. Il veut être écrivain et réalisateur. Le fils star est resté discret après son arrestation lors du prétendu raid anti-drogue en octobre 2021. Mais il a eu un bon mot il y a quelques mois. En fait, le BCN a enquêté sur ceux qui l’ont accusé. Voici comment les fans ont réagi à la nouvelle…

À quelle vitesse la nuit change-t-elle ? pour de vrai! ? @iamsrk Je ne peux pas croire que mon petit bébé comme un bouton est un homme grand et beau maintenant ! Et devenir réalisateur ?? Jacymaa pleure encore aujourd’hui en voyant ce clip… Tu seras toujours mon petit Bébé… ?#AryanKhanpic.twitter.com/kZPj4Y8iDP S ? ? ? (@JacyKhan) 6 décembre 2022

Prince de Bollywood #AryanKhan vient d’annoncer qu’il a terminé l’écriture de son premier projet, une série qui sera également réalisée et diffusée par lui. Tous mes vœux ? https://t.co/uWhqFUMgRO pic.twitter.com/ygUYDCHEw1 Bello King Khan (@Bellokingkhan) 6 décembre 2022

Aryan Khan a été vu dernièrement au Halloween Bash organisé par Orhan Awatramani. Maintenant, nous ne pouvons pas attendre d’autres annonces !