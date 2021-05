Aryan Khan, le fils de Shah Rukh Khan-Gauri Khan, diplômé de l’USC, la photo devient virale

Le fils aîné de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Aryan Khan, qui étudiait à l’Université de Californie du Sud, a obtenu son diplôme dans le cadre de la promotion 2020. Nous sommes tombés sur une photo de l’enfant vedette de la cérémonie de remise des diplômes au cours de laquelle il a obtenu son diplôme de baccalauréat. des beaux-arts, des arts cinématographiques, de la production cinématographique et télévisuelle. École des arts cinématographiques. «

Sur la photo, Aryan est appelé « Aryan Shah Rukh Khan » et est vu dans sa robe de graduation tout en tenant son certificat à la main.

Il y a quelques semaines, Aryan et Gauri ont été arrêtés à l’aéroport de Mumbai alors qu’ils partaient pour les États-Unis. Le duo mère-fils aurait passé du temps avec Suhana Khan et se dirigeait maintenant vers sa cérémonie de remise de diplômes.

Plus tôt en parlant des ambitions d’Aryan, SRK avait déclaré dans une interview avec DNA: « Nous parlons un peu de la réalisation de films parce qu’il apprend cela. Mais il aimerait s’en éloigner parce qu’il veut l’apprendre par lui-même. Nous regardons des films, et tout en les regardant, nous parlons de certains aspects de la réalisation de films. Nous parlons d’avoir des ennuis, de se battre, comment battre l’autre gars ou répondre quand un gars vous dérange. Il parle de ses ambitions et où il le ferait. aime être un jour. Mais il est très clair comme ça. Il veut juste être plus grand que moi, et c’est cool. «

Shah Rukh avait révélé qu’Aryan veut devenir cinéaste plutôt qu’un acteur a donc étudié la même chose à l’USC.