Aryan Khan, le fils de Shah Rukh Khan, et sept autres personnes détenues par le BCN dans une affaire de drogue | Nouvelles des gens

Bombay : La superstar Shah Rukh Khan et le fils de l’architecte d’intérieur Gauri Khan, Aryan Khan, et sept autres personnes ont été arrêtés dimanche par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) dans une affaire de drogue. Les détenus faisaient la fête dans un bateau de croisière qui devait aller de Mumbai à Goa.

Outre Aryan Khan, les autres détenus par le BCN sont Munmun Dhamecha, Nupur Sarika, Ismeet Singh, Mohak Jaswal, Vikrant Chhoker, Gomit Chopra et Arbaaz Merchant.

Après avoir reçu une information, les responsables du NCB Mumbai ont effectué une descente sur la croisière le 2 octobre. Au cours de l’opération, selon les informations, diverses drogues telles que MDMA/Ecstasy, Cocaïne, MD (Mephedrone) et charas ont été récupérées. les suspects.

Au total, huit personnes dont deux femmes ont été appréhendées et leur rôle fait l’objet d’une enquête par rapport à ladite récupération de la drogue. NCB Mumbai a enregistré le crime no. Cr 94/21 dans cette affaire. Une enquête plus approfondie est en cours.

Le raid a été mené par le directeur de zone de NCB, Sameer Wankhede, samedi soir.

« Au cours de l’opération, les suspects ont été fouillés et différentes drogues leur ont été récupérées, qu’ils avaient cachées dans leurs vêtements, sous-vêtements et sacs à main (par des femmes) », ont déclaré à PTI des responsables du NCB.

Les détenus seront présentés devant un tribunal plus tard dans la journée une fois les formalités légales terminées, avait partagé le responsable du BCN.

(Avec des entrées de PTI).