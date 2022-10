Aryan Khan ignore Ananya Panday après avoir avoué avoir le béguin pour lui, les internautes disent “kuch seekh le SRK se”

Ananya Panday et Aryan Khan ont récemment été aperçus ensemble lors de la projection de la vedette de Madhuri Dixit, Maja Ma, où le fils de Shah Rukh Khan peut être vu en train d’ignorer la fille de Chunky Panday. Eh bien, cela vient après qu’Ananya a avoué qu’elle avait le béguin pour Aryan en grandissant lorsqu’elle est apparue, aux côtés de sa co-star Liger Vijay Deverakonda, dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar.

La vidéo a été partagée par Viral Bhayani sur son compte Instagram et est depuis devenue virale sur Internet. Les internautes ont partagé leurs réactions amusantes au clip dans la section des commentaires. Un utilisateur d’Instagram a appelé Aryan pour son comportement en écrivant : “D’accord, je me sens mal, bhai tum star ke bete ho iska matlab ye nahi banta attitude rakho, sois gentil avec tout le monde ! Kuch seekh le papa SRK se”.

“Shahrukh Khan ka beta na hota na toh koi muh bhi na lagata isko khud ko pata nahin kya samajta hai”, lire un autre commentaire. Alors qu’un utilisateur a commenté, “Aaryan l’a ignorée comme il a ignoré le service des stupéfiants”, se référant à son arrestation dans l’affaire de la drogue en croisière à Mumbai en octobre 2021 dont il a reçu une note propre en mai de cette année.





Pour les non-initiés, dans le quatrième épisode de Koffee With Karan 7, Karan a interrogé Ananya sur son amitié avec Shanaya Kapoor, fille de Sanjay Kapoor, et Suhana Khan, fille de Shah Rukh Khan. Karan a ensuite demandé si elle ou Shanaya avaient un “béguin pour frère aîné” sur le frère de Suhana, Aryan Khan, pendant leur enfance.

Ananya a répondu qu’elle pensait qu’Aryan était vraiment mignonne et qu’elle avait en effet le béguin pour lui. Quand Karan l’a poussée plus loin pourquoi son béguin n’a-t-il pas «fructifié», Ananya a dit: «Demandez-lui» et a ajouté que cela aurait été comme un film si les deux amoureux d’enfance se sont réunis.