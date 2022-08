Aryan Khan fait la fête avec la sœur de Katrina Kaif, Isabelle Kaif, à l’anniversaire de l’actrice de Gully Boy, Shruti Chauhan

Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, et la sœur de Katrina Kaif, Isabelle Kaif, ont été aperçus en train de faire la fête ensemble lors de la fête d’anniversaire de leur ami commun Shruti Chauhan à Mumbai ce week-end. Shruti, qui a joué dans Ranveer Singh et Alia Bhatt avec Gully Boy, a partagé les photos des célébrations sur son compte Instagram.

Les photos de la fête, qui a eu lieu dans le célèbre restaurant japonais nommé Koishii à Mumbai, sont rapidement devenues virales sur Internet. Sur l’une des photos, la fille d’anniversaire est vue en train de poser avec Aryan qui est vêtue d’un t-shirt noir associé à un jean en denim et une veste jaune-bleu. Dans un autre clic, on peut voir Isabelle Kaif, vêtue de LBD (petite robe noire), et une autre de leur amie enlacer Shruti.

Partageant les photos, Shruti a également écrit une longue note remerciant sa famille et ses amis pour les vœux. Sa note dit : “La fille la plus chanceuse du monde pour tout ce que j’ai jamais eu dans ma vie et pour que tant de gens m’aiment si immensément. Je ne pourrais pas être plus aimée et tellement reconnaissante pour tout ce que j’ai jamais eu. Merci à tous mes beaux amis qui sont comme ma famille et à tous ceux qui ont souhaité et m’ont envoyé les messages les plus réconfortants.”





Elle a conclu : “C’était tellement écrasant de tout lire. Cela signifie le monde pour moi. Je ne voulais rien de plus que de le passer avec tous mes proches ! Je n’ai pas eu de photos avec vous, vous savez que nous nous sommes amusés plus que d’y penser ! Je vous aime tous ceux qui sont venus et ceux qui n’ont pas pu. Cela signifiait tellement pour moi ! Merci, merci, tout le monde.

L’acteur de télévision populaire Karan Tacker, qui a été vu dans des émissions célèbres telles que Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai et Love Ne Mila Di Jodi, a également été repéré sur les photos de la fête.